Elek Gábor: Szükségünk volt a humorérzékünkre is

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar válogatott megszorongatta az előzetesen favoritnak tartott norvégokat, ám végül négygólos vereséget szenvedett, így búcsúzott Tokiótól. Elek Gábor a mérkőzés után elárulta, Klujber Katrin a hátizmára kapott egyet, ami elég csúnyán bevérzett, ennek ellenére vállalta a játékot Norvégia ellen – kapott azonban egy újabb ütést oda, ami után nem tudta folytatni.

„Rettegtem attól, hogy a fizikai állapotunk miatt alárendelt szerepet fogunk játszani, de többet kaptam ettől a mérkőzéstől, mint amit vártam. Arról beszéltünk a meccs előtt, hogy az akaratunk mellett a humorérzékünkre is szükség lesz, hogy ameddig lehet, szórakozzunk és viccelődjünk velük. Az első félidőben a védekezésünk brutálisan jól működött, csak négy gólt kaptunk felállt fal ellen. De csodák nincsenek. Miután Katrint is elveszítettük, fizikálisan felőrlődtünk. Az oxigén először az agyból fogy el, kihagytunk sorozatban több ziccert, amikor a norvégok fordítottak, és a végjátékban is ez döntött. Amíg bírtuk, addig megvolt a sansz, onnantól nem.

Nagyon sokat fejlődtünk ezen az olimpián, mentálisan és egységben is. Nagyon szép utazás volt. Rossz helyzetből indultunk, a tavalyi Eb-től kezdve a koronavíruson át a gyenge vb-szereplésig, volt értelme ennek a munkának, és tovább kell vinni. Nyilván lesznek távozók, meg kell találni a helyettesüket. Nekem kapitányként is sokat adott az olimpia, büszke vagyok rá, hogy így alakult.

Sok kérdőjeles dolog van a jövőre nézve, még nem tudjuk, hogyan alakul át a keret. Amire szükségünk van, az egy hármas védő, Tomori Zsuzsa utódja, aki a védekezés mellett a többiek vezénylésére is képes. A két vállsérült azt mutatja, hogy irányítót is találnunk kell, Vámos Petrát ezzel együtt bebetonoztuk a válogatott keretbe egy időre. Valamint kell két magas lövő is hosszú távon. Meg kell találnunk ezeket az embereket, akkor tudunk előremenni”

– mondta Elek Gábor, aki a jövőjével kapcsolatban csak annyit árult el, hogy ő már tudja a döntést, de nem itt és most szeretné közzétenni.

A végjátékot rontottuk el, abban érvényesült a norvégok rutinja. Lövéseket hibáztunk, labdákat adtunk el, ez döntött. Büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyen rossz kezdés után fel tudtunk állni, felemelt fejjel folytathatjuk tovább. All int nyomtunk ezen a meccsen, nyomás nélkül. Csalódott vagyok, de örülök, hogy 50 percig tudtuk tartani velük a lépést. Az elsődleges célunk összejött, a csoportból való továbbjutás, az elődöntő extra lett volna, de büszke vagyok mindenkire

– így Schatzl Nadine a találkozót követően.

Nagyon akartuk ezt a mait, mindenki úgy kelt fel reggel, hogy meg kell lennie ennek a meccsnek, mert a norvégok sem verhetetlenek. Javuló tendenciát mutattunk az olimpián, ami ezen a mérkőzésen csúcsosodhatott volna ki. Nagyon megpróbáltam húzóember lenni, védekezésben is sokat próbálkoztam, segítettem, mindent megtettem. Szép élményekkel gazdagodtam, örülök, hogy kijutottam az olimpiára. Nyilván van bennem csalódottság, ilyenkor arra gondol az ember, hogy – mondjuk – a brazilok ellen miért nem tudtunk így játszani – akkor talán más ellenfelünk lett volna. Ha nem Norvégiával játszunk, úgy gondolom, bejutunk a négy közé. Érzek még magamban annyit, hogy vállaljak még egy olimpiát, nem levezetni mentem vissza a Ferencvároshoz

– értékelt a vegyes zónában Szöllősi-Zácsik Szandra.

Úgy mentünk ki a pályára, hogy próbáltuk élvezni a meccset, próbáltuk a legjobbat kihozni magunkból. Nagyon örültem, hogy végre sikerült ilyen jól játszanom, szerencsére a társak is megtalálták, minden összejött. A végére elfáradtunk, ők jobban bírták fizikálisan, de ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a csapatra. Nagyon sok jó élménnyel gazdagodtam, nagyon sokat tanultam, biztos vagyok benne, hogy nagy hatással lesz a pályafutásomra

– mondta karrierje első olimpiájáról Bordás Réka.

TOKIÓ 2020

NŐI KÉZILABDA, NEGYEDDÖNTŐ

Norvégia–Magyarország 26–22 (12–10)

Tokió, Yoyogi Nemzeti Stadion, játékvezetők: C. Bonaventura, J. Bonaventura (franciák).

NORVÉGIA: S. Solberg, Lunde (kapusok), Reistad 4, Kristiansen 2, Frafjord, Skogrand 1, Mörk 3/1, Oftedal 3, Brattset 7, Jacobsen 3, Herrem 2, I. Solberg 1, Breistöl, Tomac.

Szövetségi kapitány: Thorir Hergeirsson.

MAGYARORSZÁG: Bíró, Szikora (kapusok), Szöllősi-Zácsik 5/1, Schatzl 2, Helembay, Kisfaludy 2, Kiss, Márton, Vámos 2, Klujber 1, Háfra 1, Bordás 4, Lukács 1, Tomori 4.

Szövetségi kapitány: Elek Gábor

Kiállítások: 0, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/2, ill. 1/2.

(Borítókép: a magyar válogatott tagjai a Norvégia elleni mérkőzés után. Fotó: Illyés Tibor / MTI)