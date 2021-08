Megszorongattuk Norvégiát, de legyőzni nem tudtuk

Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott a halálból jött vissza a csoportkörben, miután három vereséggel kezdett. Legyőzte viszont Spanyolországot, majd a csoportot megnyerő Svédországot is, így az eredmények kedvező alakulásának is köszönhetően továbbjutott. Norvégia minden meccsét megnyerve, százszázalékos mutatóval lépett a legjobb nyolc közé.

1. félidő

Jól kezdte a mérkőzést a narancssárgában kézilabdázó magyar válogatott, másfél perc alatt kétgólos előnyre tett szert. A norvégok azonban nem engedték meglépni a mieinket, a Győrben légióskodó Kari Brattset magára vállalta az északiak első három találatát. Beállóból válaszoltunk, Kisfaludy Anett is vágott két gólt az első tíz percben, ahogy Szöllősi-Zácsik Szandra is, de megtette ugyanezt a túloldalon Camilla Herrem is. Hárommal is vezetett már a magyar csapat, de a 14. percben egyenlítettek a norvégok.

Sőt, a félidő derekán Lukács Viktória kihagyott ziccere után fordítottak a norvégok, Elek Gábor pedig időt kért. Háfra Noémi, majd Márton Gréta lövését is védte Solberg, Stine Oftedal és Henny Reistad viszont betalált, így már három volt oda. Szöllősi-Zácsik bombagólja után a norvégok is időt kértek, a hajrában feljavuló védekezéssel feljött a magyar válogatott egyre. Az utolsó támadásból egyenlíthettünk volna, Lukács ziccerét azonban lábbal védte Solberg, a hátralévő tíz másodperc pedig elég volt egy újabb norvég gólra. (12–10)

2. félidő

A fordulás után jól kezdett a magyar válogatott, felzárkózott egy gólra, majd a hatodik perc végén kiegyenlített Bordás Réka találatával. Veronica Kristiansen mellé tüzelt, a túloldalon viszont eladtuk a labdát, így nem tudtuk átvenni a vezetést. Herrem révén megtették ezt a norvégok, de jött az újabb fordulat: Schatzl Nadine labdát szerzett védekezésben, végigvitte és bepattintotta, így újra nálunk volt az előny. Kulcsfontosságú pillanatok jöttek: Szikora Melinda bravúrja után Bordás Réka volt eredményes, kettővel vezettünk, Norvégia időt kért.

14 Galéria: Megszorongattuk Norvégiát, de legyőzni nem tudtuk Fotó: Illyés Tibor / MTI

A 13. percben kapust is cseréltek a norvégok, a volt győri légiós, Katrine Lunde érkezett. Vámos kihagyott egy hetest, a túloldalon a másik exgyőri, Nora Mörk bevágta, így újra egál volt. Háfra kiállítását kihasználva visszavették az előnyt a norvégok, Lunde beállása után több mint 5 percig nem tudtunk gólt lőni neki. Hetesből tört meg a rossz sorozat, az utolsó tíz percre döntetlennel fordultunk rá.

A norvégok jobban hajráztak: a magyar válogatott eladott labdáig és kihagyott lövésekig jutott, addig ellenfele háromszor is betalált. A magyar kapuba visszatérő Bíró Blanka kivédte Nora Mörk hetesét, de a túloldalon Lunde megfogta Háfra ziccerét. Ami nem ment büntetőből, ment akcióból, Mörk góljával már négy volt közte, az órát azonban nem lehetett megállítani, alig több mint két perc maradt a meccsből. A magyar válogatott ezt a hátrányt már nem tudta ledolgozni, így a negyeddöntőben búcsúzott a tokiói olimpián. (26–22)

TOKIÓ 2020

NŐI KÉZILABDA, NEGYEDDÖNTŐ

Norvégia–Magyarország 26–22 (12–10)

Tokió, Yoyogi Nemzeti Stadion, játékvezetők: C. Bonaventura, J. Bonaventura (franciák).

NORVÉGIA: S. Solberg, Lunde (kapusok), Reistad 4, Kristiansen 2, Frafjord, Skogrand 1, Mörk 3/1, Oftedal 3, Brattset 7, Jacobsen 3, Herrem 2, I. Solberg 1, Breistöl, Tomac.

Szövetségi kapitány: Thorir Hergeirsson.

MAGYARORSZÁG: Bíró, Szikora (kapusok), Szöllősi-Zácsik 5/1, Schatzl 2, Helembay, Kisfaludy 2, Kiss, Márton, Vámos 2, Klujber 1, Háfra 1, Bordás 4, Lukács 1, Tomori 4.

Szövetségi kapitány: Elek Gábor

Kiállítások: 0, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/2, ill. 1/2.

A TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Montenegró–Orosz Olimpiai Csapat 26–32

10.00: Svédország–Dél-Korea

13.45: Franciaország–Hollandia

AZ ELŐDÖNTŐBEN

Orosz Olimpiai Csapat–Norvégia

Svédország/Dél-Korea–Franciaország/Hollandia

(Borítókép: Siphiwe Sibeko / Reuters)