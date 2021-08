Olasz Anna óriásit úszott, épphogy lemaradt a dobogóról

Már reggel 6.30-kor, a rajt pillanataiban 28 fokot mutatott a hőmérő az Odaiba Marine Parkban, a párás levegő miatt a hőérzet ennél is több volt. A Tokiói öböl egy mesterséges sziget által határolt részén teljesítette a 10 kilométeres távot – ami hét 1,4 kilométeres körből állt össze – a 25 versenyző, köztük Olasz Anna, aki az olimpia előtt az Index Sportcastben vendégeskedett.

Rögtön a start után megkezdődött a helyezkedés és a küzdelem a vízben, az úszóknak hét kört kellett teljesíteniük. Olasz Anna az élmezőnnyel haladt, az első kör után a hatodik, a másodikat követően a hetedik pozícióban tempózott. Az élen az amerikai Ashley Twichell és a brazil Marcela Cunha diktálta a tempót, az első tíz helyezett tíz másodpercen belül haladt.

Féltávnál, egészen pontosan 5.2 kilométernél a negyedik helyen haladt Olasz Anna az élő eredményközlő szerint, az élen továbbra is Cunha és Twichell tempózott, valamint a német Leonie Beck is az élbolyba csapódott. Az ötödik körnél a nyolcadik helyen haladt a magyar úszó, az időközben élre álló Beck mögött 14 másodperccel. Az utolsó körnek is így vágtak neki, az első nyolc versenyző – köztük Olasz Anna – meglépett a többiektől, 20 másodperccel leszakítva őket.

A hajrára szinte teljesen együtt jött az első nyolcas, a brazil Marcela Cunha lett az olimpiai bajnok végül, a riói győztes Sharon van Rouwendaal lett az ezüstérmes, míg az ausztrál Kareena Lee a harmadik. Olasz Anna hatalmas hajrával negyedikként csapott célba.

„Nagyon meleg volt, másfél liter víznél tartok, mióta kijöttem a vízből, amiből egyébként ittam is. Lehet, hogy kicsit hosszú lesz a repülőút hazafelé, mert nem olyan tiszta a víz. Nem volt egyszerű tempót úszni, ritmust váltani, a verekedést is sokkal jobban megérezte az ember, de erre készültünk. Az utolsó körben nagyon szomjas voltam, reméltem, hogy kijövünk frissíteni, nem akartam a vízből inni. De nem jöttünk ki, az edzőm mutatta, hogy nyolcadik vagyok, aminek nagyon örültem. Főleg, hogy láttam, mögöttünk a többiek eléggé leszakadtak. Azt tűztem ki célul, hogy az első nyolcban végezzek, úgyhogy picit megnyugodtam.

Láttam a lányokon előttem, hogy már nem olyan őszinte a mozgásuk, mivel már ismerem őket. Ez motiváló volt, hogy én ettem meg őket, és egyre jöttem előrébb. Ez tartotta bennem a lelket az utolsó 500 méteren.

Azt beszéltük meg, hogy hat frissítőt csinálok, de ez mindig a versenytől függ. Volt olyan, hogy egyszer sem jöttünk ki frissíteni. A brazil lánynak ez volt a taktikája, hogy ő fog az élen menni végig, a mezőnyből ő érdemelte meg a legjobban. Mindig az a legnehezebb verseny, amit éppen úszok. Meleg volt, korán kellett kelni, a víz sem volt éppen tiszta, de mindenkinek ugyanazok a körülmények, ez is a nyílt vízi úszás szépsége. Erről is szól ez a sportág, ki hogyan tud alkalmazkodni, és én ebben elég jó vagyok. Végig fájt ez az úszás, de például a válogatón nagy nyomás volt rajtam, itt felszabadultan versenyezhettem.

Egy kicsit eltértem a taktikától, a negyedik kör után szerettem volna eredetileg előremenni. Nehéz volt ritmust váltani, nagyon meleg volt a víz. Jól beosztottam az erőmet, adott helyzetekben jó döntést hoztam, így maradt energiám a végére, hogy megelőzzem azokat, akik már elfáradtak. Van egy-két bolond lány, de azért próbáltam kikerülni a verekedést”

– mondta Olasz Anna, aki kabaláját – amit 2000 óta magánál tart – is elhozta magával a vegyes zónába.

Olasz Anna edzője, Gellért Gábor kitörő örömmel ugrált a parton, amikor látta, hogy tanítványa felküzdi magát a negyedik helyre, és végül így is zárja az olimpiát.

Minden körben adtam neki az utasításokat, megbeszéltük, hogy mindig mondom neki a pozícióját. Az utolsó körben tisztán hallotta, hogy nyolcadik, akkor megnyugodott, és a végén mindent egy lapra tett fel. Ez volt az álmunk, a célunk, hogy az első nyolcban végezzen. A legnagyobb húzása az volt, amikor az utolsó kör első egyenesében lehagyta az elfáradó kínai lányt, és felzárkózott a közvetlen élbolyra. Ez az évek, meg a rutin. Amikor nem ment neki annyira, akkor is kitartott mellette a Magyar Úszószövetség, ez nagyon sokat segített. Az is hozzájárult, hogy rendben volt a magánélete, a lelke, az egyesületünk, a Szegedi Úszó Egylet, van egy nagyon jó pszichológusa, Harsányi Gergő. Holnap jövünk és szurkolunk Rasovszky Kristófnak.

A férfiak versenyét – benne Rasovszky Kristóffal – csütörtökön, helyi idő szerint 6.30-kor rendezik.

TOKIÓ 2020

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS, 10 KM, NŐK

1. Marcela Cunha (brazil) 1:59,30

2. Sharon van Rouwendal (holland) 1:59,31

3. Kareena Lee (ausztrál) 1:59,32

...4. OLASZ ANNA 1:59,34

(Borítókép: Olasz Anna a tokiói olimpia 10 kilométeres versenyében. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)