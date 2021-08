Rolex, csibészek, pofonok – Hosszú Katinkáék véres barcelonai éjszakája

Két hónapja kering a szóbeszéd úszókörökben egy bizonyos júniusi barcelonai éjszakáról, amikor állítólag kirabolták és összeverték az utcán Gelencsér Mátét, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka kedvesét. Az esetet Hosszú halvány tokiói szereplése után egy-két újság is megszellőztette, mondván, valami történt június 7-én éjjel, de hogy mi, arról mostanáig csak homályos sejtetések jelentek meg. Pedig Hosszúéknak nem kellene szégyellniük a történteket, sőt! Exkluzív információ.

A Mare Nostrum egy hagyományos, három úszóversenyből – Canet-en-Roussillon, Barcelona, Monaco – álló sorozat, amely a nevét a Földközi-tenger régi római elnevezéséről kapta. Idén június 6-án és 7-én rendezték a széria barcelonai állomását, amelyen a tokiói olimpiára készülő Hosszú Katinka is részt vett kedvesével, Gelencsér Mátéval, aki edzőként is funkcionál az úszónő mellett. Hosszú a viadalon több számban is rajtkőre állt, fő számát, a 400 méter vegyest például erősen közepes, 4:40.34 perces idővel nyerte meg. (Az olimpián sem úszott sokkal jobban, Tokióban 4:35.98-cal lett ötödik.)

Mármost, a verseny utáni éjszakán Hosszú és Gelencsér – tudtuk meg abszolút hiteles forrásból – elhatározták, hogy kimennek sétálni a városba.

Éjjel kettő lehetett, amikor kiléptek a szállodájuk kapuján.

Ebben még nincs semmi kivetnivaló, abban talán már igen, hogy rutinos világutazók lévén pontosan tudniuk kellett volna, ilyentájt van biztonságosabb hely is a Földön, mint Barcelona, amely hírhedten hemzseg a zsebesektől, útonállóktól. Az meg végképp rutintalanságra vall, hogy Máté csuklóján ott csillogott egy értékes Rolex karóra.

Hogy pontosan hol és mikor történt, azt nem tudjuk, de valószínű, hogy nem a Ramblán, hanem valamelyik mellékutcában, de hirtelen öt-hat csibész vette körül a békésen andalgó párt, és Máté Rolexét követelték.

A jókötésű egykori úszó és modell nem ijedt meg, keményen ellenállt, aminek heves ütésváltás lett a vége.

Máté szorgalmasan osztogatta az ökölcsapásokat, de végül a túlerő legyűrte, lefogták, a földre teperték, lecsatolták a Rolexet, és az egyik kölyök futásnak eredt a zsákmánnyal.

Na, ekkor következett a második felvonás, Hosszú Katinka főszereplésével.

Az olimpiai bajnoknő futásban sem utolsó, utolérte a kölyköt, akitől vissza is szerezte kedvese karóráját.

A csibész nyilván látta, hogy nem egy nyámnyila csajjal, hanem egy erőteljes sportolóval áll szemben, és önként visszaadta a Rolexet, amellyel Katinka visszafutott a földről éppen feltápászkodó, több sebből is vérző kedveséhez. Utána visszamentek a szállodába, ahol következett az újabb meglepetés.

A személyzet ugyanis csak meglehetősen kelletlenül volt hajlandó rendőrt hívni, amiből Katinkáék számára világossá vált, hogy a londinerek adták le a drótot telefonon a gazembereknek, miszerint Máté csuklóján egy értékes Rolex ketyeg.

Eddig a történet, amelyből több dolog is kiderül.

Először is Gelencsér Máté és Hosszú Katinka nem olyan sportemberek, akik megijednek a saját árnyékuktól, bátran szembeszállnak akár a túlerővel is.

Le a kalappal előttük, a helytállásuk akár hősiesnek is tekinthető.

Másodszor viszont felmerül a kérdés, mit kerestek hajnali kettő-három tájban az éjszakai város utcáin? Akkor, amikor már csak másfél hónap volt hátra az olimpiáig. Akár rosszabb vége is lehetett volna az incidensnek, meg is sebesülhetett volna Hosszú, sőt... De erre jobb nem is gondolni.

Akkor milyen kínos lett volna nemcsak nekik, hanem a szövetségnek is bejelenteni, hogy miért nem tud kiutazni az olimpiára a háromszoros ötkarikás aranyérmes!

(Borítókép: Hosszú Katinka a női 400 méteres vegyesúszás előfutama után a 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokiói Vizes Központban 2021. július 24-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)