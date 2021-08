Történelmi Luka-mágia és elképesztő végjáték az olimpiai elődöntőben

Néhány órával ezelőtt eldőlt, hogy a címvédő Egyesült Államok férfi kosárlabda-válogatottja idén is ott lesz az olimpia döntőben, az viszont még kérdéses volt, hogy Szlovénia vagy Franciaország ellen lép-e pályára az aranyért. A Team USA az elődöntő második félidejében hengerelt az ausztrálok ellen és a végén jelentős különbséggel nyert, ettől a meccstől viszont jóval kiélezettebb ütközetet lehetett várni. Csak ez a két csapat mondhatta el magáról ugyanis, hogy eddig minden meccsét megnyerte, az első vereség azonban az olimpiai álmok szertefoszlását jelentette.

A szlovén válogatott sikerének kulcsa egyértelműen a Dallas Mavericks 22 éves szupersztárja, Luka Doncic, aki eddig megkérdőjelezhetetlenül az olimpiai kosártorna MVP-je.

Ugyanakkor a francia válogatott kerete papíron mindenképp erősebb, tele NBA-játékosokkal, köztük a Utah Jazz centerével, Rudy Gobert-rel, akit az elmúlt idényben harmadszor is megválasztottak a liga legjobban védekező játékosának.

Vincent Collet szövetségi kapitánynak első sorban azt kellett eldöntenie, hogy kit állít rá Doncicra védekezésben. Láthattuk, hogy ha kell, pontszerzésben jeleskedik (48 egység az argentinok ellen), ugyanakkor játékszervezésben is otthon van (finoman fogalmazva), hiszen a cseh Tomás Satoransky mögött második jelen áll a gólpasszlistán.

A franciák csapatkapitánya, Nicolas Batum kezdésként hatalmas sapkát osztott ki a fiatal szlovén sztárnak, a következő támadásban viszont egy támadólepattanó után gyönyörű asszisztot osztott ki Doncic.

Aztán Mike Tobey-nak is feltett egy alley-oopot, azaz kezdetben szétszedte a francia védelmet is, sokszor hívta Tobey-t zárni, amiből aztán vagy triplával próbálkozott, vagy bejátszotta a honosított amerikai centernek a labdát.

Egyik csapat sem védekezett túl élesen, Doncic pedig hamar elkapta a ritmust, egymás után 8 pontot rámolt be. 20–14-re vezetett bő öt perc után Szlovénia, ebből Doncic 8-at, Tobey 7-et dobott. Ismét jól működött ez a páros, Gobert védekezésben el volt veszve, inkább támadásban próbálta orvosolni a problémát azzal, hogy faultgondokba kergeti Tobey-t. Rajta kívül Timothe Luwawu-Cabarrot szállította a pontokat két triplával, vezetésével két pontra zárkóztak a franciák az első negyed végére (29–27).

A második játékrészben keményebb védekezésre váltottak a csoportkör első meccsén az amerikaiakat is legyőző gallok, Gobert például bemutatta a torna legnagyobb blokkját, amikor Edo Muric zsákolási kísérletét visszanyomta. Ekkor Klement Prepelic tolta meg a szlovénok szekerét, egymás után jött tőle egy hármas és egy kettes, ezekkel őrizték előnyüket, de aztán Gobert kegyetlenül megetette és áthúzta Tobey-t, a zsákkal 40–40 lett az állás.

Viszont jött Tobey válasza, pikáns párharc alakult ki a két center között az első félidőben, amelynek a végén Szlovénia tartotta kétpontos előnyét (44–42).

Nem meglepő módon Doncic eredményes betörésével indult a harmadik negyed, de Batum rögtön bevert egy hármast a sarokból, aztán Evan Fournier a másikból, ezzel átvették a franciák a vezetést, noha csak ideiglenesen, mert Vlatko Cancartól is jött egy távoli. Doncic szórta az asszisztokat is, már kilencnél járt ekkor, valamint volt 7 lepattanója, ezúttal is a tripla duplát ostromolta. Védekezésben viszont sokszor hagytak ki, ráadásul Doncic szövegelésért kapott egy technikait is.

Az ezért járó büntetőt bedobta Nando de Colo, immáron öttel mentek a franciák.

Aztán Zoran Dragic is kapott egy sportszerűtlent, mert a bírók szerint esés közben még meg is rúgta de Colót, ezek nem a szlovénok percei voltak, akik kezdték elveszíteni a fejüket. Pontról pontra növelték előnyüket a franciák, Doncic próbálta diktálni a tempót, azonban sokszor vállalt rossz dobást.

A franciák 10-et is közé pakoltak, mégsem tudták leszakítani az olykor heroikus dobásokkal operáló Szlovéniát, a harmadik negyed végén pedig háromra csökkenthették volna a hátrányukat 2017 Európa-bajnokai, viszont Gobert megint blokkolt egy hatalmasat, maradt 71–65 a franciáknak.

Jaka Blazic hármasa viszont megint közelebb hozta Aleksander Sekulic tanítványait, közben a franciák szorgosan gyűjtögették a faultokat.

Fournier viszont új lendületet adott nekik, de nem tudtak meglépni, sőt, Tobey visszapöcizett labdájával 78-nál ismét egál volt.

Aztán Prepelic agya durrant el, az ő jutalma is egy technikai lett, amit de Colo egy büntetővel, majd egy triplával is megbüntetett. De erre is volt válasza Szlovéniának, és bár Doncic dobásai nem ültek, parádésan irányított, 17 (!) gólpassznál járt. Félelmetes hajrára volt kilátás, pont olyanra, mint amilyet mindenki remélt a találkozó előtt. Az utolsó percre 87–85-ös francia vezetéssel fordultak a felek, amikor jött egy újabb Luwawu-Cabarrot hárompontos, amivel a franciák hatalmasat léptek a finálé felé. Azonban még mindig nem volt vége, Prepelic egy büntetővel és egy triplával négyet eltüntetett az ötpontos deficitből, az utolsó támadást pedig a szlovénok vezethették.

Prepelic be tudott törni, meg is verte a védőjét, de a semmiből érkezett Batum, hátulról leblokkolta a ziccerét, az idő pedig lejárt!

A vége 90–89 Franciaországnak, Doncic pedig vesztes meccsen írt történelmet: 16 ponttal, 10 lepattanóval és 18 gólpasszal az olimpiák történetének harmadik tripla dupláját érte el, a 18 assziszt pedig a második legtöbb, amit egy játékos kiosztott az ötkarikás játékokon. De ez aligha vigasztalja majd, Szlovénia ugyanis kikapott, ő pedig először szenvedett vereséget nemzeti színekben, eddig 17–0 volt a mérlege.

TOKIÓ 2020

KOSÁRLABDA, FÉRFI ELŐDÖNTŐ

Franciaország–Szlovénia 90–89 (27–29, 15–15, 29–21, 19–24 )