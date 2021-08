Szilágyi Áron „megjósolta” Rasovszky Kristóf ezüstérmét

Ahogy arról beszámoltunk, Rasovszky Kristóf a nyílt vízi úszás történetének első magyar férfi olimpiai érmét nyerte. A Tokióban második helyen végző úszó rendkívül korán ébredt a verseny előtt, és beszélt a játékokat megelőző felkészüléséről is a vegyes zónában.

„Kettő óra negyvenötkor keltem, jöttünk ki a pályára készülni. Megérte ilyen korán kelni. Nem volt probléma a széllel, olyan meleg volt a víz, amire csak én tudtam felkészülni. Hévízhez képest az első öt kör egy kis jégfürdő volt. Ez egy megnyert ezüstérem, Greget magam mögött tartani az utolsó ötszázon nem volt kis feladat, Florian ma verhetetlen volt. Láttuk az első körökben, milyen sebessége van, a végén pedig emberfelettit úszott.

A negyedik körben élre álltam, éreztem, hogy a sor kicsit lassul elöl, és láttam, hogy jönnek Paltrinieriék. Úgy voltam vele, hogy egy picit többet dolgozzanak meg érte, hátha elfáradnak a végére. Az utolsó 500-ra már nekem sem nagyon volt erőm, az volt a takitka, hogy kacsázok Greg előtt, nem hagyom, hogy mellém érjem, mert onnantól vége lett volna. Csak az volt a célom, hogy előtte maradjak. Amikor beértünk a két fehér bója közé, éreztem, hogy megvan, mert nincs plusz sebessége.

Az utolsó kör végig egy nagy holtpont volt, azon kívül nem igazán volt, jól éreztem magam úszás közben. Arra figyeltem, hogy ne én vezessek, minél többet legyek lábvízen. Azt hallgattam tegnap délután óta, hogy nyugodtan versenyezzek, várjak ki, ráérek az utolsó körben élre állni, de akkor meg már pont nem sikerült. Hévízből tanulva kijöttem az utolsó frissítésre, tudtam, milyen fontos az a két korty. Nagyon sokat kamatozott a balatoni felkészülés. Nekem nem volt melegem, amikor a többiek már panaszkodtak.

Semmit nem tudtam a többiek taktikájáról, azt hittem, hogy mindenki ki fog várni. Tegnap a lányok versenyén is így volt, ma is erre számítottam. Láttam, hogy ketten megszöktek, mentem utánuk, de hagytam őket, hadd vezessenek. Tudtam, hogy úgyis felérünk majd. Keményen beleálltak a többiek is.

Az is hozzátartozik az éremhez, hogy a vívókhoz költöztem be az olimpiai faluba, Szilágyi Áron annyit mondott, hogy ez a szoba legalább egy ezüstöt ér. Igaza lett”

– zárta gondolatait Rasovszky Kristóf, aki hozzátette: egyelőre nem tudja, hol fogja tartani az érmet, ha elkészül a lakás, amibe be szeretne költözni, abban egy üveges fiókban lesz a helye.

Elég nyugodt voltam, lehetett látni, hogy ő is az. Hangsúlyoztam, hogy itt az fog győzni, aki jobban tudja a körülményeket kontrollálni, és ez abszolút sikerült. Wellbrock és Paltrinieri a világ legjobb medencés 1500-as úszói közé tartoznak. Jóval nagyobb az utazó sebességük, Kristóf viszont a testkontrollal ér fel hozzájuk. Minél extrémebbek a körülmények, azok annál kedvezőbbek Kristófnak. Nagyon jó döntési képessége is van, tudja, mit kell tenni az adott helyzetekben

– értékelt a verseny után Szokolai László, Rasovszky edzője.

(Borítókép: Rasovszky Kristóf a nyílt vízi úszás eredményhirdetésén. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)