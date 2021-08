Aranyemberek Tokióból

Felütésképpen a Sport TV műsorvezetője lejátszotta a Japánból már majdnem egy hete visszatért és időközben ritkás kis körszakállat növesztett Milák tokiói aranyérmes úszását, a 200 méter pillangó döntőjét, amit az olimpiai bajnok meglepő kijelentéssel fogadott:

Majd miután a rá jellemző grimaszok kíséretében végignézte eddigi élete legfontosabb 1 perc 51 egész 23 század másodpercét, így folytatta:

Kiderült, annyi minden összejött neki a rajt előtt, hogy alaposan felhúzta magát. Először is késve indult el a bemelegítő medencéből, majd félúton visszafordult, mert ottfelejtette az akkreditációs kártyáját, és amikor visszafordult, ráadásul még el is szakadt az úszógatyája.

De a sajtóhírekkel ellentétben nem fenyegetett semmiféle veszély, mert mindig van nálam tartalék úszónadrág, tartalék szemüveg és tartalék úszósapka – mondta. – Az viszont tény, hogy a rajt előtti megszokott rutinom felborult, ezért is nem érdekelnek az elemzések, mert tudom, hogy messze nem volt tökéletes úszás. Hiszen előzőleg 1:51,10-et úsztam az Európa-bajnokságon, Tokióban pedig világcsúcsra törekedtem. De ilyen előzmények után nem akartam nagyon erősen bekezdeni, mert akkor meghaltam volna a végén, és nem akartam kockára tenni az olimpiai aranyérmemet. Így viszont megvolt a két-három testhossznyi előny a célban, de tény, hogy ebből is tanulnom kell és tanulni is fogok. Csak még azt nem tudom, hogy mit...