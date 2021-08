Märcz Tamás: Mindent össze kell kanalazni a bronzmeccsre

Amint arról beszámoltunk, Görögország három góllal legyőzte Magyarországot, így döntőbe jutott, míg a mieink a bronzéremért mérkőzhetnek. Märcz Tamás, a válogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat a végletekig bízott az egyenlítésben, de a támadójáték pontatlan és lassú volt.

„Nagyjából kialakult az a játék, amit a görög csapat ellen lehet játszani. Pontosan támadtak, jól zártak vissza, nem nagyon tudtunk gyorsítani, ami nekünk kedvezne. Többször kiszorítottak minket előnytelen lövőhelyzetbe, nem előztük meg ezeket a pillanatokat, mondjuk, egy-egy passzal. A befejezéseknél jobbak voltak, ez döntötte el a mai mérkőzést. Mi szerettünk volna egy fokkal jobban játszani, mint a csoportkörben, viszont ők kettővel jobbak voltak. Sokszor el se tudtuk juttatni a kapuig a labdát, ami az ő védekezésüket dicséri, és a mi lassúságunk kritikája.

Elég pontatlanok voltak a lövéseink, de mentünk fej fej mellett három negyeden keresztül. A végen egy-egy rossz passz is belecsúszott, de a végletekig bíztunk benne, hogy tudunk egyenlíteni. Mindenki becsülettel küzdött, akarta ezt a mai sikert. Előre kell lépnünk a sebességben és a játék olvasásában, ha a jövőben túl akarunk jutni az elődöntőn. Jó lett volna, ha meg tudtuk volna szerezni a vezetést, de nem volt reális pillanat erre, mindig gyorsan gólt kaptunk, miután egyenlítettünk. Elég sokáig nem tudtunk frissíteni, a görög kulcsembereket ki tudtuk kapcsolni. Előlépett egy olyan játékos, akire nem sokan számítottak, nálunk viszont nem volt ilyen. A mai mérkőzés alapján megérdemelten nyertek a görögök, jobbak voltak nálunk.

A bronzmeccs sem lesz könnyű, erős csapat jöhet szembe, de kezelhetjük úgy, hogy akinek megadatik a bronzmérkőzés, hiszen az olimpián egy bronzéremnek is óriási értéke van. Száz százalékot kell nyújtani, vagy még talán többet is. Mindenre szükség lesz: erőre, fizikumra, gyorsaságra, vállalkozókészségre, amit csak össze tudunk kanalazni, azt össze kell hozni, és ki kell kaparni ezt a bronzérmet”

– nyilatkozta a szövetségi kapitány az elődöntő után.

Mi magunk sem számítottunk arra, hogy ilyen eredmény születhet. Tudtuk, hogy nehéz lesz, azt is, hogy nagyon jó a görög válogatott, de úgy álltunk neki, hogy ezt a meccset mi fogjuk megnyerni. Ez egy ilyen nap volt, semmi nem jött össze támadásban. Hátul még csak-csak, bár a kilenc kapott gól sem kevés, de a hat lőtt viszont nagyon. Ez megpecsételte a sorsunkat. Sokszor magunk is értetlenül állunk a bírói ítéletek előtt, tudtuk, hogy a görögök nagyon erősek az emberelőnyös játékban. Készültünk is erre, de ennyire volt elég