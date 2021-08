Az öttusázó Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes!

Helyi idő szerint péntek délután folytatódott a női öttusázók küzdelme a tokiói olimpián, sőt, igazából be is fejeződött. A programot két napba sűrítették, az első nap lezavarták a vívást (nem teljesen), a második nap pedig jöhetett az úszás, a bónusz vívás, a lovaglás, majd a laser run, azaz a lövészet és a futás kombinációja, amolyan biatlonos módra.

A csütörtöki vívás után a két magyar versenyző, Gulyás Michelle és Kovács Sarolta egyaránt 220-220 ponttal állt sokadmagával, az egymás ellen elért eredmények miatt előbbi a 7., utóbbi a 10. helyről várta a folytatást.

Úszásban 200 métert kellett megtenniük gyorsúszással a résztvevőknek, a standard idő 2:30 perc volt, amiért 250 pont járt. Ehhez képest fél másodpercenként járt bónusz pont, vagy levonás.

Kovács Sarolta az ötödik futamban állt rajtkőre a 200 méteres gyorsúszásban, és ha már ott volt, akkor rajt-cél győzelmet aratott, 2:07.71-es idejére 295 pontot kapott. Gulyás Michelle is az élen haladt sokáig a hatodik, papíron legerősebb futamban, és bár végül az orosz Gulnaz Gubajdullina megelőzte, 2:07.48-at úszott, ami 296 pontot ért!

Összesítésben a második és a negyedik legjobb időt érték el versenyzőink.

Az úszást a bónuszvívás követte a program szerint, aminek a menete a következő: a pénteki rangsoroló eredményéhez képest fordított sorrendben vívnak a versenyzők, azaz a 36. kezd a 35. ellen, ennek a győztese a 34. ellen folytatja, aki ott nyer, az a 33. ellen, és így tovább. Minden nyertes asszó egy pontot ér, ehhez elég egy tust bevinni.

Kovács az egyiptomi Haidi Morszi ellen szállt be és szépen meg is szúrta, következő ellenfele a német Rebecca Langrehr volt, aki viszont legyőzte őt. A németet aztán a kazah Jelena Potapenko ejtette ki, ellene pedig Gulyás érkezett, de ő is alulmaradt, a bónuszkör tehát nem sikerült jó a magyaroknak. A fordulót a dél-koreai Kim Sze-hi nyerte, aki rangsorolót óriási fölénnyel megnyerő Annika Schleut is legyőzte, de a teljes vívást a német vitte 274 pontos olimpiai csúccsal.

Két tusa után Kovács a hatodik, Gulyás a hetedik helyen állt egyaránt 516 ponttal, Schleu 551-gyel vezetett a lovaglás előtt.

Egy kis frissítő zápor miatt kis késéssel indult a harmadik szám, amelyben Gulyás Michelle a Chaccolino, Kovács Sarolta pedig az Eutric nevű lovat kapta. Chaccolino bemutatkozása némi aggodalomra adott okot, ugyanis első „gazdáját", a japán Takamija Nacumit kétszer is ledobta. Gulyás viszont élt a szabályok adta lehetőséggel, és új lovat kért, ezt akkor lehet alkalmazni, ha a ló kétszer is ledobja a lovast az első alkalommal.

Az olimpiai csúcsot úszó orosz Gulnaz Gubajdullina sem tudta teljesíteni ezt a tusát, bár ő nem lesett le, egyszerűen Saint Boy megunta a menetet és nem volt hajlandó több ugrást végrehajtani. Nem tudni, mi zavarta szegény állatokat, de sokatmondó, hogy a harmadik tusa felénél, 18 versenyzőből csak két litván, a 2012-es olimpiai bajnok Laura Asadauskaite, valamint Gintare Venckauskaite tudott 300 pontot elérni.

És ugyanez volt a helyzet a 30. versenyzőig, Gulyás Michelle-ig. Chaccolino helyett Crackyfy Z hátán kellett teljesítenie 80 másodperc alatt a pályát, de ez a ló sem hozott szerencsét, az egyik akadályra kétszer is nemet mondott, végül azt ki is kellett hagynia, ráadásul a sok újrázás miatt rengeteg időt is vesztett, és csak 243 pontot szerzett.

Kovácsnak jobban sikerült megülnie Eutric-ot, csak egy akadályt vert le, ami a mai mezőnyben és a lovak mai viselkedésével kiváló eredmény, ő 293 egységgel zárt.

És hogy mennyi minden múlik a lovakon: a magabiztosan vezető Schleu is Saint Boyra ült fel, aki előzőleg Gubajdullinával is elbánt, és a németnek sem engedelmeskedett, aki ezzel a nullázással totálisan elszállt. Pedig hatalmas előnye volt összetettben, és miután leszállt a lóról, érthető módon eltört nála a mécses.

Három tusa után Kovács Sarolta 809 ponttal a harmadik helyen állt, 11-gyel lemaradva az éllovas Ulijana Batasova előtt, azaz ennyi másodpercnyi hátrányban kezdhette meg a laser runt.

Gulyás a 16. pozícióban várhatta az utolsó, dupla tusát, méghozzá 759 ponttal.

Kovács hibátlanul kezdte a lövészetet, ráadásul gyorsabban tüzelt, mint dél-koreai ellenfele, így rögtön feljött a második helyre, és az oroszhoz képest is folyamatosan csökkentette a hátrányát.

A brit Kate French is elképesztő tempót diktált, hamarosan együtt futott ő, Batasova és Kovács.

Majd a magyar versenyző az élre állt, aztán French megelőzte, ebben a sorrendben fejezték be az első kört, jöhetett a második lövészet. Innen is nagyjából egyszerre jöttek ki, aztán French 1200-nél némileg ellépett, de Kovács tartotta a második helyet Batasova és az olasz Alice Sotero előtt, Gulyás Michelle a 15. helyen futott ekkor. A harmadik sorozathoz Soteróval együtt ért oda Kovács, az olasz viszont sokat hibázott, így a magyar megint egy lélegzetvételnyi előnyhöz jutott. French tetemesnek mondható különbséget épített ki, Kovácsot pedig a kör végére ismét szorongatta Sotero. Kovács azonban megint pontosabban lőtt a többi üldözőnél, de a litván Asadauskaite elsprintelt mellette. Már csak néhány száz méter volt hátra, Sotero pedig vészesen közelített, a tét az olimpiai bronzérem volt!

De Kovács visszaverte a támadást, és befutott a harmadik helyen!

Azok után, hogy tavasszal még meg kellett műteni a térdét, később pedig vérrögöt találtak a lábában, ez óriási teljesítmény!

Gulyás Michelle pedig 12. helyen végzett, ami szintén szenzációs teljesítmény azok után, hogy a ló mennyire elbánt vele.