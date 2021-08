Harapott a polgármester az olimpián, botrány lett belőle

Felháborodást váltott ki a tokiói olimpián az, hogy Nagoja polgármestere ráharapott az egyik győztes softballjátékos aranyérmére.

Nagojában – írja az NBC News – a városból származó softballjátékos, Miu Goto tiszteletére rendeztek fogadást, aki aranyérmet szerzett az olimpián. A sportoló ekkor akasztotta a polgármester, Kavamura Takasi nyakába az érmet,

aki aztán lehúzta a maszkját és ráharapott az éremre.

A polgármester tettén sok ember – köztük több japán olimpikon is – felháborodott , mivel szerintük a városvezető tiszteletlenül és felelőtlenül cselekedett. Sérelmezte ezt a város legnagyobb munkáltatójaként a Toyota is, amely szerint sajnálatos, hogy a polgármester nem tudott csodálatot és tiszteletet érezni a sportolói teljesítmény láttán, de több ezer panasz is érkezett a városházára. Ezek után Kavamura Takasi bocsánatot kért.

Megfeledkeztem a tisztségemről, rendkívül helytelenül viselkedtem. (...) Bemocskoltam évek kemény munkájának a szimbólumát, amiért bocsánatot kérek

– fogalmazott egy televíziós beszédben a politikus.

Ráharapni az éremre egyébként nem számít ritka gesztusnak a győztesektől, a koronavírus-járvány sújtotta Japánban azonban ez rendszerint megütközést kelt. Farkas Péter birkózó 1992-ben, a barcelonai olimpián szintén afféle minőségellenőrzési gesztusként harapott az érmébe a dobogón.