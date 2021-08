Fejrúgás az utolsó pillanatban, Hárspataki Gábor elődöntős karatéban

A judóról már ismerős helyszínen, a Nippon Budokan csarnokban rendezték az olimpián debütáló karate versenyeit. A férfiak 75 kilogrammos súlycsoportjában Kumite stílusban lépett tatamira az Európa-bajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábor, méghozzá az A csoportban. Ellenfelei a vb-ezüstérmes japán, Nisimura Ken, a szintén világbajnoki 2. ukrán, Sztanyiszlav Horuna, az egyiptomi Afrika-bajnok, Abdelaziz Abdalla, valamint a Pánamerikai Játékok-győztes amerikai, Thomas Scott voltak.

A lebonyolításról érdemes megjegyezni, hogy két öftős csoportba osztották a versenyzőket, az első két helyezett jutott az elődöntőbe, aminek győztesei vívták a finálét, a vesztesek bronzérmesek. A Kumite mérkőzések 3 percig tartanak, a több pontot szerző versenyző nyer. Az akciók közül az ippon 3, a waza-ari 2, míg a juko 1 pontot ér.

Hárspataki Gábor első meccsét Abdelazizzal vívta, mindketten két-két jukót értek el, ám mivel a magyar karatékáé volt az első támadás, így ő nyert. Második küzdelmében Thomas Scott egy ipponnal kezdett ellene 32 másodperc után, de Hárspataki három jukóval kis híján kiegyenlített. Az amerikai azonban be tudott vinni még egy ippont az utolsó másodpercekben, amivel végleg eldöntötte a győzelemért járó 2 pont sorsát.

Az ukrán Horunával nem bírtak egymással, és mivel egyiküknek sem volt érvényes támadása, a 0–0 döntetlent és pontosztozkodást hozott. Utolsóként jött a legnehezbbnek vélt összecsapás a japán Nisimurával. Az elődöntőbe jutáshoz mindenképpen győzelemre volt szükség.

Harmincöt másodperc volt hátra, amikor a japán egy jukót ért el, Fischer Mihály, Hárspataki Gábor edzője jelezte, hogy támadnia kell, keresni a helyzetet. Az utolsó másodpercben sikerült: Hárspataki fejbe rúgta a japánt, ippont ért el, így megnyerte a meccset, ezzel bebiztosította helyét az elődöntőben.

Egy ilyen első versenyen az embernek nagyon sok minden átfut a fején, a sportpszichológusom tanította meg, ha túl sok mindenre gondolok, bízzak az edzőmben. Szerencsére így volt, és össze is jött. Azt tanácsolta, hogy rúgjam fejbe a japánt. A második kör óta Pinocchio vagyok, mert eltört az orrom, minden nagyobb versenyen megfaragják egyébként. Voltak hibák is természetesen, az amerikai ellen jól felhoztam a meccset, de fordítani akartam túlságosan, és belerohantam egy fejrúgásba. Senki sem tökéletes, de a továbbjutás a munka gyümölcse. Az ukrán ellen is a győzelemre mentem, ott is kivártam. A japán ellen is hasonló volt a taktika, és szerencsére a végén összejött a fejrúgás. A következő ellenfelemben gondolkodom, nem az éremben, mindenképpen döntőbe szeretnék jutni. Éreztem mindenki támogatását otthon. Lement a teher, most már a csillagos ég a határ. Olyan a fejem, mintha 15 kilogramm szén lenne mindkét fülemen, de olyan lelkifröccsben vagyok, hogy nem érzem