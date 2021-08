Harmadszor is olimpiai bajnok a női kajak négyes!

Az olimpia utolsó előtti napján is reménykedhettünk még éremben, érmekben, hiszen a kajak-kenu versenyek zárónapján is volt bőven magyar érdekeltség.

Balla Virág és Takács Kincső kenu kettese 500 méteren harcolhatta ki a döntőbe jutást, Adolf Balázs a kenu egyesek 1000-es távján nagyot villantott pénteken, így az ő esetében is bízhattunk a fináléban. Aztán ott voltak a kenu négyesek, a címvédő női egység energiát spórolva is legyőzte az új-zélandiakat az előfutamban , míg a férfiak inkább elengedték azt, hogy aztán a reményfutamban még egy pályát fordíthassanak a gyakorlásra, és hát a továbbjutásuk sem forgott veszélyben.

Az eddigi szikrázó napsütés megszűnt szombatra, helyette megjelentek a felhők és a hőmérséklet is kissé visszaesett (34 fok helyett csak 30) a Sea Forest Waterwayen, az volt a kérdés, hogy ki tud jobban alkalmazkodni az új körülményekhez.

A női C–2 500 m középfutamában a vb-címvédő kínai, valamint a kubai duó is jobban rajtolt Balláéknál, féltávnál is ez volt a sorrend, ami a végére sem változott. A helyezéseknél viszont sokkal fontosabb, hogy ez a pozíció is továbbjutást ért a magyar hajónak (ugyanis az ötből csak egy esett ki), amely bekerült az olimpiai döntőbe.

Ugyancsak kenuval folytatódott a program, férfi C–1 1000 méteren Adolf Balázs mindenkit meglepett azzal, hogy az előfutamban maga mögé utasított a szám kétszeres címvédőjét, a német Sebastian Brendelt, aki így reményfutamra kényszerült.

A tegnapihoz képest viszont gyengébben rajtolt a magyar kenus, 250 méternél a hetedik helyen haladt, de folyamatosan növelte a sebességét, 500-ra egészen az ötödik helyig zárkózott. Innen viszont szükség volt egy nagy hajrára, hogy odaérjen az első négy pozíció valamelyikére. Be is gyújtotta a rakétákat, de mások is, hatalmas verseny alakult ki a negyedik pozícióért, amit végül a kínai Zseng szerzett meg, mindössze 38 ezredmásodperccel megelőzve Adolfot, aki így a B-döntőbe került. Ott pedig később hetedikként, összesítésben tehát 15.-ként zárt az olimpián.

Érdekes középfutamot ment a kétszeres címvédő női kajak négyes, amely nem kezdett valami fényesen, féltávnál az utolsó, 5. pozíciót foglalta el. Ekkor egy kicsit feljebb kapcsoltak Kozák Danutáék, a második 250 méteren mindenkit megelőztek és simán nyerték a futamot. Szabad szemmel is látható módon spóroltak a döntőre.

Az elődöntők a férfiak négyesének versenyével zárultak, a második etapban a magyar hajó kényelmes evezéssel a harmadik helyen ért célba és szintén bejutott a fináléba. Jöhetett az egyórás szünet, közben viszont leszakadt az ég, megérkezett az eső.

Döntők

Az égiek kegyesek voltak a versenyzőkhöz és a média munkatársaihoz, a döntők kezdetére ugyanis szinte teljesen alábbhagyott az eső. Így szállhatott vízre Balla Virág és Takács Kincső a női C–2 500 döntőjében, amelynek rajtját viszonylag jól kapták el. Féltávhoz negyedikként érkeztek, de rendkívül szoros volta mezőny, aztán a kínaiak és az ukránok megléptek. A második 500-on aztán a kanadaiak is megelőzték a magyar hajót, amely végül az ötödik helyen haladt át a célt jelző bójasoron, ami remek szereplésnek mondható a debütáló számban. Más kérdés, hogy ők éremért jöttek.

Nem volt baj, mindent kiadtunk magunkból, nagyon fájt ez a pálya. Annyira párás volt a levegő, hogy már nyomasztott a meleg, annak ellenére, hogy nem tűz a nap. Jó volt a rajtunk, jó utazót jöttünk, indítani is tudtunk, úgyhogy nem volt benne hiba. Éreztem, hogy elsavasodtam, de tudtam, hogy Kincsőben van még, úgyhogy továbbadtam neki a tempót, hogy legalább a ritmust tartsuk. Nem tudom, a többiek hogy tudtak az utolsó felében így megindulni. A kanadaiak megleptek, mert a döntőre gyorsultak fel, lehet, hogy tartalékoltak, vagy direkt erre az utolsó 500 méterre készültek. Itt vagyunk másfél hete, versenyeztünk egyesben is, szóval maximálisan tisztában voltunk azzal, hogy kell itt jönni

– fogalmazott Balla Virág.

„Az jár a fejemben, hogy tudatosan jöttünk végig az idáig vezető után, az egész pályafutásunk alatt, örültem volna, ha ezt meg tudjuk koronázni egy éremmel, úgyhogy csalódott vagyok. Annak viszont örülök, hogy nem rontottunk el semmit, kiadtunk mindent és nem ezen múlt az érem" – csatlakozott Takács Kincső.

Közben ismét megjött az égi áldás, éppen a női K–4 500 fináléi előtt, a páratartalom ekkor már 95% körül volt. Minden eddiginél jobban zuhogott, talán ez zavarta meg először a magyar hajót, amely nem rajtolt túl jól.

Féltávnál a második helyre jött fel az egység Kozák vezetésével, majd még emelni is tudta a csapásszámot, megelőzte az addig vezető beloruszokat, és végül elsőként ért célba!

Zsinórban harmadszor nyerte meg ezt a számot a magyar csapat, Kozák Danuta pedig mindhárom alkalommal a tagja volt. Ezzel megvan az olimpiai küldöttség hatodik aranyérme Tokióban!

Az időjárási viszonyokat jellemzi, hogy a férfiak döntőjét már verőfényes napsütésben rendezték, pedig csak 17 perc telt el a kettő között. A magyar fiúknak azonban nem sikerült megismételniük a lányok sikerét, hetedik helyen végeztek, de tegyük hozzá, hogy ez a négyes egyáltalán nincs összeszokva.

Ezzel pedig véget értek a kajak-kenu versenyek Tokióban, a magyar csapat 3 arannyal, 2 ezüsttel és 1 bronzzal zárt.

(Borítókép: Alkis Konstantinidis / Reuters)