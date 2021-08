Gurisatti Gréta: A hullámvasút tetején szálltunk ki

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar válogatott 11–9-re legyőzte az Orosz Olimpiai Csapatot a tokiói olimpia bronzmérkőzésén, ezzel sorozatban három negyedik hely után ötkarikás bronzérmet nyert.

„Nem ragoztam túl a tegnapi napot, nem kellett túltolni, ismertük az oroszokat. Néhány embert fel kellett hozni a kisebb-nagyobb gödörből, szerencsére ez sikerült. A tartásunk – ami a harmadik negyedben sem tört meg – segített hozzá minket a bronzéremhez. Szinte végig extrát nyújtottunk ezen az olimpián, ez maximumközeli állapot és eredmény.

A mai meccs előtt azt mondtam a lányoknak, nehogy már az orosz válogatott azt higgye, megint övék lehet a bronzérem. Másfél éve csak erre készülünk, abszolút elégedettek lehetünk. A lányok feltüzelésében voltak nem sajtóképes szavak is, de szeretik és bírják ezt. Orosz rulett volt ez a meccs, de egy gondtalan élet pokolian unalmas lehet. Az elején meg tudtunk lépni, a harmadik negyedben megakadtunk, de ki tudtunk jönni belőle a végén. Jók voltak a forgatások és a cserék is, minden ült a hajrában”

– értékelte a találkozót a vegyes zónában Bíró Attila szövetségi kapitány.

Nagyon elfáradtam, remélem, nem kell levezetni, még hajat is kell mosnom. Csalódott voltam a spanyolok elleni meccs után. Ma egy pillanatra se hagytuk, hogy elhiggyék az oroszok, hogy kivehetik az érmet a kezünkből. Voltak, akik átélték ezt Rióban, de megbeszéltük, hogy azt elfelejtik, és úgy megyünk neki ennek a mérkőzésnek, hogy meg tudjuk nyerni. A fiatalok is értük küzdöttek. Nagyon megérdemlik a lányok ezt az érmet, alig várom, hogy odaadják. Nagyon sok segítséget kaptunk a mentáltréninges csapattól. Fejben és fizikailag is 110 százalékban ott voltunk, megmutattuk, mire képes a magyar vízilabda