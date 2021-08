Kozák Danuta: Meg kell dorgálnom magam, hogy elhiggyem, jó vagyok

A női kajak négyes sorozatban harmadszor nyert olimpiát 500 méteren, Kozák Danuta mindhárom alkalommal ott ült a hajóban. A 34 évesen kajakozó ezzel hatodik olimpiai aranyérmét nyerte, amivel minden idők legeredményesebb magyar női olimpikonja lett. Erről a diadalról is beszélt az újságírókkal a sajtótájékoztató után.

„Szeretném megköszönni a férjemnek, a családomnak és a lányoknak, akikkel ezeket az érmeket megszereztem. Biztos, hogy ez egy életre szóló diadal. Sok szenvedés és keserűség árán, de sikerült elérni. Az elmúlt napokban a düh és a dac hiányzott, amivel ma beálltam a rajtgépbe" – kezdte Kozák, majd Csipes Tamara is csatlakozott.

Ez az »akkor is megmutatom« érzés, én egyesben is így álltam be. Fel kell szítani a tüzet, van, aki elveszti az önbizalmát, van, akit feltüzelnek ezek.