Újabb bizarr sportág kerül be a 2024-es olimpiai programba

Négy új sportág debütált idén a tokiói olimpián, köztük a szörf, a hegymászás és a gördeszka a három év múlva esedékes párizsi ötkarikás játékok programjának is része lesz.

A fiatalok megszólítása és érdeklődésüknek felkeltése céljából olyan sportágak is bekerültek az idei olimpiai programba, amelyek űzése leginkább a fiatalabb korosztályhoz köthető. Az új sportágak egy része bevált, azonban a karate és az olimpiai programba visszatérő baseball/softball Párizsban már nem lesz ott a sportágak között. Karatéban magyar éremnek is örülhettünk, Hárspataki Gábor bronzérmet szerzett.

Új sportágak érkezésére is számíthatunk Párizsban, ebből a legérdekesebbnek a breaktánc hangzik. A USA Today beszámol a várható szabályokról is. Férfi és női versenyt is terveznek rendezni, egymás elleni párharcokkal, amelyek győzteséről a zsűri fog dönteni.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezi, hogy a rendező ország saját maga is hozzáadjon sportágakat a programhoz. Az új sportágak felvételének egyik fő szempontja az lesz, hogy az adott sport űzése mindenki számára elérhető legyen, így a lehető legtöbb embert mozgassa meg az.

