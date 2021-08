Kettőből kettő: férfi pólósaink is bronzérmesek

Mint ismert, a magyar válogatott a csoportkör után az elődöntőben is Görögországgal találkozott, és ezúttal három góllal alulmaradt, így a bronzéremért szállhatott medencébe. Ellenfele az a Spanyolország volt, amely megnyerte csoportját, majd az elődöntőben Szerbiától kikapott.

1. negyed

Gyors gólváltással indult a találkozó, mindkét csapat kiharcolt egy-egy emberelőnyt, amit ki is használt. A védekezés jól működött itt is, ott is, de a fórok gólra váltásában is jeleskedtek a csapatok. Különösen a magyar, amely 3/3-as statisztikával kezdett ebben a mutatóban, a spanyolok 5/3-mal. Manhercz Krisztián, Zalánki Gergő és Hárai Balázs volt eredményes nálunk, az első negyed döntetlennel zárult. (3–3)

2. negyed

A második játékrész magyar találattal kezdődött, Jansik Szilárd gyönyörű ejtése hullott a kapu bal oldalába. A negyed derekán jött a spanyol egyenlítés, természetesen fórból, Miguel de Toro volt eredményes. Fél perccel később épp őt szórták ki védekezésben, amiből Hosnyánszky Norbert lőtt gólt. Többször előkészítetlenül, pontatlanul lőttünk, aminek a negyed végén meglett a böjtje: Alberto Munarriz kiegyenlített. Minden nyitott maradt a mérkőzés második felé. (5–5)

3. negyed

A fordulás után két percet sem kellett várni, hogy megszerezze az előnyt Magyarország: Vámos Márton első gólját szerezte a meccsen. Nagy Viktor hatalmas bravúrjainak és a masszív védekezésnek köszönhetően őrizte a vezetést a fehér sapkában pólózó válogatott. A lövési hatékonyság erősen visszaesett ebben a negyedben, de az előny birtokában várhattuk az utolsó nyolc percet. (6–5)

4. negyed

Nagy Viktor-védéssel indult az utolsó játékrész, majd Zalánki Gergő ellen fújtak kontrát és kiállítást, ezzel ő kipontozódott, a spanyolok pedig időt kértek. Remek védekezésünknek köszönhetően nem tudták kihasználni az emberelőnyt, ez pedig megindította a magyar válogatott. Egy időkérés után Vámos Márton talált be ismét, majd Angyal Dániel is meglőtte a maga gólját, mielőtt Varga Dénes az all int nyomó spanyolok hibáját kihasználva könnyedén lőtt az üres kapuba.

A lelátón Nagy Viktor nevét skandálták, aki ihletett formában védett, 13 lövésből 8-at hárított, 62 százalékos mutatóval zárt. Az utolsó egy percben már egyik csapat sem támadott, a mieink ünnepeltek a medencében, a spanyolok pedig lepacsiztak – igazán sportszerű és gyönyörű pillanatok voltak ezek. Zúgott a „Szép volt fiúk!” rigmus is a leláton, teljesen megérdemelten nyert bronzérmet férfi vízilabda-válogatottunk (követve a hölgyeket).

Férfi pólósaink a 2008-as pekingi aranyérem után szereztek újra olimpiai medált. A magyar küldöttség 20. tokiói érme volt ez.

TOKIÓ 2020

FÉRFI VÍZILABDA, BRONZMÉRKŐZÉS

Magyarország–Spanyolország 9–5 (3–3, 2–2, 1–0, 3–0)

DÖNTŐ

9.30: Szerbia–Görögország

(Borítókép: Gonzalo Fuentes / Reuters)