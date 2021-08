Orbán Viktor: A hajó most elment, de lesz még magyar olimpia

A miniszterelnök ne értékeljen, mert ez nem dolga – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjút a tokiói olimpiai után. Noha meglátása szerint a sportági szövetségek és az olimpiai bizottság feladata az értékelés, véleménye mindenkinek van, a miniszterelnöknek is.

Három aranyra gondoltam a vívóktól, hogy a kardcsapatot, a kard egyénit és a párbajtőrt be fogjuk húzni. Úszásban kettőt mondtam, az egyiket Milák Kristófnak és egyet Hosszú Katinkának, aki nem tudta ezt a sok hónapos kiesést az edzésmunkája sajátosságai miatt pótolni

– mondta a miniszterelnök, aki kiállt Hosszú Katinkáért, erről az interjúban is elmondta véleményét: aki egyszer bajnok, mindig bajnok. Nem sokan vannak, akikért felhúzták a magyar zászlót, és ők minden tiszteletet megérdemelnek – mutatott rá. Orbán Viktor négy aranyat jósolt a kajak-kenura, míg Tótka Sándor győzelme meglepetés volt számára. Vitorlázásban is azt gondolta, hogy a magyarok a legjobbak, ahogy lövészetben is két, birkózásban egy aranyesélyessel számolt.

Arról, hogy miért fontos az emberiségnek és a magyarságnak az olimpia, azt mondta: amikor nincs háború, a nemzetek akkor is össze akarják mérni a tehetségüket, erejüket, ez a kísértés nem vész ki az emberiségből soha. Ennek a nagyszerű, békés, ám hasonlóan könyörtelen formája az olimpia – fejtegette a kormányfő.

Nők és férfiak

Meglátása szerint Magyarország esetében az olimpia megkérdőjelezhetetlen tradíció. Mint mondta, a gazdaságban a lehetőségek korlátozottak, tehetségben azonban a határ a csillagos ég.

Nem a számosság, hanem a minőség számít, meg a versenyképesség, az eltökéltség, a bátorság. A magyar a világ egyik legversenyképesebb nemzete. Ez így van a gazdaságban és a tudományban is, de leglátványosabban a sportban mutatkozik meg, azon belül is leginkább az olimpián

– fejtette ki a miniszterelnök, majd a nők és férfiak eredményességét is összehasonlította. Felidézte, hogy Pekingben három bajnokunk volt, most meg kétszer annyi. Ugyanakkor amíg Rióban a nyolcból hét aranyat nők nyertek, egyet a férfiak, most meg a férfiak hozták egy kivétellel az összes aranyat.

Ha egyszer sikerülne összhangba hozni a kettőt, akkor egy Helsinkihez hasonló eredményt is fel tudnánk mutatni. A magyar sportnak ezt a kettősségét most is érzékelem. Legutóbb már el voltam keseredve, hogy a férfiaknak nem sikerül. Annyi kihívás éri a modern korban a férfiak világát, a férfias erények nincsenek megbecsülve, a fizikum, a családért való felelősség, a gondoskodáshoz szükséges lelki és fizikai erő tisztelete szinte eltűnt a világból. A férfiembert meg ez hajtja, a sportteljesítménye is ebből fakad. De ha megnézi valaki a Tokióban aranyérmes magyar férfiakat, ők nemcsak, hogy bajnokok, hanem férfi idolok. Sportolók, akikre mutatva azt mondhatjuk az unokáinknak, hogy látod, így néz ki egy férfi. Így néz ki a fizikuma, ilyen a lelkiereje, így harcol, így szereti a családját, és így tesz fel az életéből, ha kell, tíz évet egy célra

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a sport még mindig a régi, sok ezer éves, bevált dolgok védelmének az eszméje.

Itt van az egész LMBTQ-őrület, a biológiai nemek kérdése, az uniszex világ, és így tovább. Mindent kérdésessé tesznek, ami elhozta a világot kétezer éven át idáig

– mondta.

A magyar olimpiáról

A napokban kiderült, hogy már 2032-re sem remélhetünk budapesti olimpiát. Orbán Viktor szerint olimpiát csak nemzeti egységben lehet szervezni. Magyarországnak volt egy történelmi lehetősége, amikor megszerezhette volna az olimpia rendezésének a jogát, de nem tudta megmutatni az ehhez szükséges nemzeti egységet.

Ennek persze van politikai oka is, mert volt, aki attól remélt politikai hasznot, hogy nemet mond, és nemet mondat nagyon sok emberrel az olimpiára. De az igazság az, hogy kicsit korán jött a lehetőség, mert a nemzet még nem volt egységes abban a meggyőződésében, hogy Magyarország olyan ország, amely gazdaságilag nem önmagát megterhelve, hanem egy olimpiából hatalmas hasznot húzva képes megrendezni az olimpiát

– fogalmazott, hozzátéve, hogy azóta eltelt négy év, és most sokkal nagyobb azoknak a magyaroknak a száma, akik látják, hogy azok a szállodafejlesztések, útfejlesztések, amelyek az olimpiához szükségesek, az olimpiától függetlenül is megtörténtek.

Nem az olimpia miatt kellett fejlesztésekbe vágnunk, a fejlődésünk az olimpiától függetlenül kikövetelte ezt, ezért ma sokkal inkább készen állnánk egy olimpiára. 2017-ben nagy esélyünk lett volna a rendezésre, ma nincs esélyünk nyerni, pedig 2021-ben sokkal inkább készen állnánk, mint amennyire 2017-ben készen álltunk. Ez a hajó most elment – egyelőre. De az olimpia megrendezése egy magyarnak örök álom. Olyan szerelem, amelynek sosincs vége. A szükséges képességek, a sport szeretete, a sport fontossága, a nemzeti érzés, a gazdasági erő, a kultúra, mind megvannak, meg is maradnak. Ezért, bár lehet, hogy mi már nem érjük meg, de lesz magyar olimpia. Bennünket kicsinyes okokból, politikai haszonlesésből most el lehetett ütni az olimpia rendezésétől, de a magyaroktól nem lehet elvenni ezt az álmot

– zárta az interjút a kormányfő.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Thomas Bach a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a szervezet új székházában a svájci Lausanne-ban 2019. november 29-én. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)