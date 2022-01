Magyarország kézilabda-Eb-t, Katar foci-vb-t rendez 2022-ben

Magyar szempontból rögtön az év elején, január 13. és 30. között fontos torna következik:

Szlovákia mellett ugyanis Magyarország lesz a házigazdája a férfikézilabda-Eb-nek.

Folyamatosan fejlődő válogatottunk a hazai közönséggel kiegészülve alighanem maradandót szeretne alkotni a kontinensviadalra épített új budapesti kézilabdaarénában, a nemzeti együttes és a minden bizonnyal fergeteges hangulat miatt is érdemes lesz ellátogatni a csarnokba.

A labdarúgás szerelmesei sem maradnak fontos megmérettetés nélkül: január 9-én rajtol az Afrikai Nemzetek Kupája, ahol a fekete kontinens legjobb válogatottjai szállnak harcba a trófeáért egészen február 6-áig. Január 17. és 30. között rendezik az első tenisz-Grand Slam-tornát, az Australian Opent. A főtáblán három magyar, Fucsovics Márton, Udvardy Panna és Bondár Anna biztosan érdekelt lesz.

Február és talán az év egyik legfontosabb eseménye 4-én rajtol, és 20-ig tart: Peking ad majd otthont a téli olimpiai játékoknak. A férfi gyorskorcsolyaváltó 5000 méteres távon címvédőként érkezik, ám a Liu testvérektől titkon mindenki egyéni érmet is remél. Érdemes még felírni a naptárba 13-át is, aznap játsszák ugyanis Los Angelesben az NFL, vagyis a profi amerikaifutball-liga nagydöntőjét, a Super Bowlt.

Márciusban fedett pályás atlétikai vb lesz Belgrádban (18–20.), de elrajtol a Formula–1-es világbajnokság új szezonja is, az első futamnak Bahrein ad majd otthont, szintén 20-án.

Április elsejétől harmadikáig cselgáncsozóinkért szoríthatunk majd a bulgáriai Európa-bajnokságon, május 2–8-ig pedig Szlovénia lesz a hoki fővárosa, a szomszédos országban rendezik ugyanis az A divíziós jégkorong-vb-t.

Május 6-án Magyarországról indul az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia, 13-án pedig kezdetét veszi az úszó- és a vízilabda-világbajnokság Japánban, Fukuokában. Május 28-án rendezik meg továbbá a Bajnokok Ligája döntőjét Szentpéterváron, egy nappal később pedig, 29-én indul a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros. Júniusban jön a következő Grand Slam-torna, a 27-én rajtoló wimbledoni verseny július 10-ig tart majd.

Július 1-jén kezdődik a Tour de France, 15. és 24. között pedig ismét az atlétikáé lesz a főszerep, az oregoni Eugene-ban (USA) rendeznek világbajnokságot. Ezzel párhuzamosan, 15. és 23. között vívó-vb is lesz, méghozzá az egyiptomi Kairóban. A hónap utolsó napján a mogyoródi Hungaroring kerül reflektorfénybe, 31-én jön a Formula–1-es Magyar Nagydíj.

Augusztus végén is az Egyesült Államokra figyel majd a sportvilág, 29-én rajtol a US Open, a szezon utolsó tenisz-GS-versenye, szeptember elején pedig kezdődik a férfikosárlabda-Európa-bajnokság, ahol a magyar válogatott is érdekelt lesz. A hölgyek a hónap végén, szeptember 22-én kezdődő világbajnokságon csapnak össze, a helyszín Sydney, Ausztrália.

Novemberben közösen rendez nőikézilabda-Eb-t Szlovénia, Észak-Macedónia és Montenegró (4–20.), 21-én pedig kezdetét veszi az év legnagyobb sporteseménye, a katari labdarúgó-világbajnokság.

Kövessék idén is az Indexet, ahol a legfontosabb sporteseményekről helyszíni tudósításokkal, interjúkkal és összefoglalókkal jelentkezünk!

(Borítókép: Mohamed El-Shahed / AFP)