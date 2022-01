Két fiatal sportoló is életét veszítette a tapolcai balesetben

Két fiatal röplabdázó is életet veszítette abban a tapolcai balesetben, amelyben egy vonat és egy személygépjármű ütközött újévkor.

Ahogy arról beszámoltunk, Iván Gergő, a Fino Kaposvár játékosa volt az egyik halottja a tapolcai balesetnek. A 19 éves korában elhunyt röplabdázó emlékére vasárnap 18 órakor közös gyertyagyújtást szervez a Fino Kaposvár a klub arénájánál.

A Sümegi Röplabda Egyesület szombat esti Facebook-posztjából kiderült azonban, hogy Iván Gergő mellett egy másik fiatal sportoló, Sümegi Norbert is életét veszítette. A Nemzeti Sport is arról írt, hogy az ugyancsak 19 éves Sümegi Norbert is a baleset áldozatai között volt. A két röplabdázó korábban együtt nyert korosztályos bajnoki címet a Sümeg színeiben.

Vasárnapi hír a balesettel kapcsolatban, hogy a 17 éves nő, akit életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel vittek kórházba, életben van. Bár korábbi médiainformációk szerint a fiatal nő a kórházba szállítást követően életét vesztette, Nagy Lajos, a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója vasárnap délelőtt az MTI-vel közölte: a nő életben van, az intézményben kezelik.

A baleset körülményeit a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja, így egyebek között azt is, milyen sebességgel közlekedett az autó, illetve fogyasztott-e alkoholt a sofőr.

(Borítókép: Ütközésben összeroncsolódott személyautó Tapolca közelében a 7345-ös számú út vasúti átjárójánál 2022. január 1-jén. Fotó: Varga György / MTI)