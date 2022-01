Milákot megoperálták, várják az új kihívások

Amióta a világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárka társakat kapott az edzéseken, és a tokiói aranyérmes Milák Kristóf, vele együtt Márton Richárd, valamint a junior világbajnok Zombori Gábor és a 15 esztendősen Eb-ezüstérmet nyert Veres Laura is a versenyzője lett, Virth Balázs az egyetlen magyar edző, akinek újpesti, honvédes, budafoki és gyulai úszója is van. A helyzet heteken belül változhat, amikor az átigazolás lehetőségével élve várhatón ketten is új klubot választanak, de továbbra is kitartanak a 43 esztendős Virth mellett, akitől a fejlődésüket várják. A Kaposvárról 1998-ban pályakezdőként Budapestre költöző edző szerencséjének mondhatja, hogy Széchy Tamás és Széles Sándor, más szóval a szakma zsenijei mellett dolgozhatott, akiknél jobb mentorai aligha lehettek volna. Még ha azokra megosztó személyiségekként is tekintettek.

Gyurta mellett csiszolódott a tudása

„Büszke vagyok arra, hogy maguk mellé vettek, tanácsokkal láttak el, de a jövő reménységeiből álló saját csoportot is kaptam, ezzel pedig önállóságra neveltek – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Virth Balázs, aki azt is elmondhatja, hogy a ranglétrán egészen mostanáig tempósan csak felfelé lépkedett. – Még egyszer sem gondolkodtam el azon, hogy mire vittem volna, ha nem az egykori Sport Plusz egyesületben, majd a Jövő SC úszóklubban pallérozódom, ahonnan 2012-ben vezetett az utam az Újpesthez. Dicsőség számomra, hogy a rám bízott feladatokat teljesítve én is hozzáadhattam valamennyit Gyurta Dani olimpiai győzelméhez, ennél is nagyobb viszont az, hogy tízéves korától mindvégig ott lehettem mellette, eleinte Széles Sándor egyik adjutánsaként, aztán egyre fontosabb feladatokat teljesítve. Olyan volt ez nekem, mintha az általánost, a gimnáziumot és az egyetemet ugyanabban az iskolában jártam volna ki, amit az uszoda testesített meg.”

Széles nagy mondása

A 2017-ben eltávozott Széles Sándornak volt egy magára is vonatkozó mondása, amelyet az edzőszakma jeles képviselői egészen mostanáig nem cáfoltak meg. Az élettől csupán 61 évet kapó sikerkovács több fórumon is azzal állt elő, hogy a magyar szakemberek folyamatosan azt az utat igyekeznek követni, amit az úszópápa Széchy Tamás kövezett ki. Állítását azzal egészítette ki, hogy egyesek ezt büszkén ismerik el, mások viszont csak hümmögnek vagy köntörfalaznak, amikor a szakmai hagyaték szóba kerül. Virth kétségkívül az előbbiek közé tartozik.

„Számomra az eltelt öt év Kapás Bogi felkészítéséről szólt. Az ő sikerei, olimpiai harmadik helye, a világbajnoki győzelme, miként a hét Európa-bajnoki aranyérme is azt bizonyította, hogy jó úton járunk, hasznos munkát végeztünk el. Új és nagy kihívást jelent a számomra, hogy Milák Kristóf, az úszóvilág kiemelkedő alakja Selmeci Attilától elválva rám bízta magát, majd jöttek azok a versenyzők, akikben szintén nagy lehetőséget látok.”

Milák túl a műtéten

„Kristóf már túl van az orrsövényműtétjén, a jövő héten újra munkába állhat, és attól kezdve már csak a kitűzött céljainkról fogunk beszélni – folytatta a mesteredző. – Annak a sikersorozatnak, ami a világ élvonalába repítette, reményeink szerint folytatódnia kell. A középpontban marad a 200 és a 100 pillangó, kedvére lenne, ha 400 gyorson is versenyezhetne, ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány a 4x200-as gyorsváltóban is szerepeltetné. Kapás Boginak a májusi fukuokai világbajnokságon, majd az augusztusi római Európa-bajnokságon ismét a 200 pillangó lesz a célszáma, de nem tesz le arról, hogy a 400 gyorson is megméresse magát, a döntőig jusson és az éremcsatából is kivegye a részét. Márton Ricsi és Veres Laura a sikeres országos bajnoki szereplés után a vb-n és az Eb-n nem csupán a részvételével bizonyítana. Laurára kimondottan mozgalmas év vár, mert a korosztályos világversenyek is szerepelnek a terveinkben. Új versenyzőim közül Zombori Gábor a 400 gyors mellett a 400 vegyesen is egyéni csúcsainak megjavítására pályázik, ennek köszönhetően Eb- és vb-szereplését is biztosíthatja. Jómagam pedig, aki öt kiváló versenyzőjével most már öt vasat tart a tűzben, olyan évet szeretnék 2022 végén magam mögött tudni, amely a sikerekről és az előrelépésről szólt” – mondta befejezésül Virth Balázs.

(Borítókép: A győztes Milák Kristóf a 100 méteres pillangóúszás döntője után a budapesti úszóvilágkupán a Duna Arénában 2019. október 4-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)