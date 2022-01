Eddig tizenegy magyar sportoló részvétele biztos a pekingi téli olimpiám

A legnagyobb létszámban a rövidpályás gyorskorcsolyázók lesznek jelen a játékokon, annak köszönhetően, hogy a címvédő férfi váltó is kiharcolta a részvétel jogát.

A nők ezúttal nem lesznek érdekeltek a váltók versenyében, de mivel egyéniben két kvótát is sikerült szerezni, a magyarok most debütáló vegyes váltóban is rajthoz állhatnak majd, ráadásul éremeséllyel.

A távonkénti elosztás alapján a férfiaknál hárman állhatnak rajthoz 500, 1000 és 1500 méteren, míg mindhárom női számban két magyar induló lesz.

Műkorcsolyában is biztosan lesz majd magyar induló, hiszen a Chtchetinina Ioulia, Magyar Márk páros sikeresen kvalifikált, sífutásban pedig minden bizonnyal Kónya Ádám és Pónya is bizonyíthat a kínai fővárosban.

Valószínűsíthető még egy-egy férfi és női alpesi síző indulása is, továbbá hódeszkában van esély egy női kvótára félcsőben. Gyorskorcsolyában Nagy Konrád harmadik számú tartalék, így indulására kevés az esély.

Négy éve, Phjongcshangban hat sportágban 19 magyar versenyző indult.