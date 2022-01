Pályára lépett a Bayern München történetének legfiatalabb játékosa

A Bayern München 2–1-es vereséget szenvedett a Borussia Mönchengladbachtól német Bundesliga 18. fordulójában, ami a tavaszi szezon nyitómérkőzése is volt egyben. Az öröm a bajorok ürömében annyi lehet, hogy a pályára lépett a klub történetének legfiatalabb játékosa, a mindössze 16 éves és 15 napos Paul Wanner, aki ezzel klubrekorder lett.





Nem túl jó előjelekkel várta a bajnok gárda az összecsapást, hiszen csaknem egy egész csapatnyi játékos (9 fő) esett ki Covid-fertőzés miatt a keretből. Ennek ellenére jól indult számukra a mérkőzés és egy már egy szokásosnak nevezhető Lewandowski góllal a vezetést is megszerezték a bajorok a 18. percben.

Innentől érdekes módon már nem a Bayernről szólt a meccs, előbb Florian Neuhaus egyenlített a 27. percben, majd egy szögletet után Stefan Lainer fejelt a München hálójába a 31. percben. Ezzel be is állt a végeredmény pedig volt bőven lehetősége mindkét csapatnak, a kapufán is több lövést csattant, ám egyik egyesület sem tudta tovább növelni találatai számát.

Mindezek ellenére a Bayern egy újabb klubrekordot állított fel, amikor pályára lépett a mindössze 16 éves és 15 napos Paul Wanner, aki ezzel a csapata legfiatalabb olyan játékosa lett, aki bemutatkozott az első csapatnál.

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

Bayern München–Borussia Mönchengladbach 1–2 (Lewandowski 18., ill. Neuhaus 27., Lainer 31.)

(via NSO)