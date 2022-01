Ma 101 éves Keleti Ágnes, aki már izgatottan várja a köszöntéseket

A ma 101 éves legendás sportoló elmondása szerint izgatottan várja a neki szánt születésnapi köszöntéseket, a jeles alkalom miatt pedig több különleges vendég is meglátogatja majd.

Minden idők legeredményesebb magyar tornásznője még az ősszel szenvedett balesetet, de elmondása szerint mostanra már jól van.

– nyilatkozott a történtekről a hirado.hu-nak Keleti Ágnes, aki jó étvággyal és humorral kezdte meg 2022-t.

Az ő korában már elengedhetetlen a 24 órás felügyelet. Egy nővér és egy házvezetőnő vigyáz rá, rendszeresen jár hozzá gyógytornász és orvos is. A baleset miatt ágyba kényszerült, most azonban már a fotelében is sokat ücsörög. Mivel imád utazni, leggyakrabban utazási videókat és műsorokat néz, persze az imádott torna mellett. Sokat hallgat zenét, szinte mindig szól valamilyen muzsika a lakásban