Babos Tímea mínusz 7 kilóval, saját rezsóval nagy terveket sző

Egy évtizeden keresztül – némi túlzással – Babos Tímea jelentette a magyar női teniszt. Idén négy honfitársnőnk van ott Melbourne-ben az Ausztrál Nyílt Bajnokságon – ketten a selejtezőben, ketten a főtáblán, bár Jani Réka éppen kedden esett ki a kvali első körében –, de egyikük sem Babos, aki momentán csak a 158. helyen szerénykedik az egyéni világranglistán, és négy Grand Slam-torna-diadala ellenére is már a 24. helyig csúszott a párosok rangsorában is. Ám a 28 éves soproni hölgy szerint innen is van visszaút, még ha rögös is.

A Magyar Teniszszövetség előremutató kezdeményezése, hogy rendszeresen háttérbeszélgetéseket szervez a sportág jelentős figuráival. A sorban az első Babos Tímea volt, a párosban tíz Grand Slam-torna döntőjében szereplő, és abból a tízből négyet megnyerő, háromszoros páros világbajnok klasszis, aki nehéz hónapokon van túl, legalábbis reményei szerint.

Egyelőre a kisebb versenyeket célzom meg, az elmúlt hónapok kemény munkájának hatását huszonötezer dolláros versenyeken könnyebben le tudom mérni – kezdte a játékos, akin ránézésre is látszott, hogy jó pár kilót leadott az elmúlt időszakban, ahogy elárulta, konkrétan hetet. – Aztán februárban már áttérek a hatvanezer dolláros, komolyabb tornákra, majd a WTA-viadalokra. Ott már párosozni is fogok, Dubajban, Dohában, Indian Wellsben és Miamiban már az új partneremmel, de hogy az ki lesz, azt még nem akarom elárulni. Annyit azonban lehet tudni, hogy régebben már játszottam vele, és most az első húszban van az egyéni világranglistán.

A magyar játékos által körülírt teniszező minden bizonnyal Anasztaszija Pavljucsenkova, akivel 2017-ben már játszottak együtt párosban. A 31 éves orosz jelenleg 11. az egyéni ranglistán.

Babos már decemberben szerette volna elkezdeni a versenyzést, de – ahogy ő fogalmazott – „a Covid másképp akarta”.

Nem is baj, így legalább többet és alaposabban tudtam edzeni – fogalmazott. – Az elmúlt küzdelmes év pályafutásom talán legrosszabb szezonja volt, mivel párostársam, Kristina Mladenovic tavaly ilyenkor visszamondta a szereplést az Australian Openen, majd szakítottam edzőmmel, a »pszichopata« Thomas Drouet-vel. Ezek után Charlestonban covidos lettem, aztán jött a csípősérülés, amelynek következtében a tokiói olimpiát és a US Opent is ki kellett hagynom, miközben folyton bajlódtam az Achillesemmel.

Pedig nem úgy indult 2021, hogy egy „annus horribilis”, rettenetes év lesz Tímeának. Egy darabig minden jól ment, aztán minden összedőlt. Hosszú évek után először fordult elő, hogy ki kellett hagynia egy Grand Slam-tornát.

A koronavírus-járvány nagyon megviselt, nem is feltétlenül azért, mert elkaptam a kórokozót, hanem a rengeteg nyűg, a sok karantén miatt

– panaszolta Babos, aki ugyan nem árulta el kerek perec, de szavaiból úgy vettük ki, mintha szkeptikus lenne az oltással szemben, és olybá tűnik, hogy nem oltatta be magát.

Babosnak most újra édesapja, Babos Csaba az edzője, amire a teniszezőnő tinédzserkora óta nem volt példa. Megszállottan edz a játékos, barátja, Németh Zoltán az erőnléti trénere, heti szinten pszichológushoz jár.

Magamnak csinálom a kaját, a külföldi versenyekre rezsóval járok, miközben a világsztároknak saját sztárséfjük van – jelezte. – De így is leadtam hét kilót, soha ilyen jó fizikai formában nem voltam, mint most. Könnyebben elérem a labdákat, a szervám is javult – pedig eddig sem volt rossz –, hetente háromszor-négyszer futóedzést végzek, ami azért is nagy szó, mert korábban futni sem tudtam, annyira fájt az Achillesem. De hosszú, fáradságos és unalmas munkával megerősítettem a környező izmokat, mint ahogy deréktájon is, és elmúlt a csípőproblémám, ahogy az Achillesem is rendbe jött.

Babos nem titkolta, hogy jó volt pár hónapra kiszállni a meccsről meccsre utazgatás mókuskerekéből, egy kicsit végre ráért önmagával is foglalkozni. Szó esett lelki problémáiról is, nem is titkolta testképzavarát, amelyet súlyosbított az is, hogy az általa csak „pszichopataként” jellemzett korábbi edzője, Thomas Drouet folyton az orra alá dörgölte, ha csak egy kilóval is többet nyomott az általa elképzelt ideálisnál.

Az meg különösen idegesített, hogy a kommentelők is állandóan a súlyommal, a kinézetemmel szórakoztak, nem csoda, ha pszichés gondjaim alakultak ki emiatt

– ismerte el Babos az élsportolóktól szokatlan nyíltsággal.

A játékos elismerően szólt jelenlegi edzéskörülményeiről a Mikovinyi utcai Nemzeti Edzőközpontban.

Hála istennek, elmúltak már azok az idők, amikor édesapámmal mínusz két fokban is szabadtéren kellett ütögetnünk, és csak a forró teával tudtam úgy-ahogy felmelegíteni a kezeimet

– említette.

Mára a Babos-team valóságos családi vállalkozássá alakult át. Az édesapa a női szövetségi kapitány, egyben az edző, Tímea nővére a menedzser, az udvarló az erőnléti edző, de lesz egy úgymond utazó edző is Timi mellett, hiszen Babos Csabának nem lesz ideje arra, hogy évente harmincöt héten át mindenhová elkísérje a lányát.

Hosszú távú terveiről is beszélt a játékos, akit cseppet sem zavar, hogy e pillanatban három magyar is megelőzi a világranglistán Bondár Anna (92.), Udvardy Panna (98.) és Gálfi Dalma (126.) személyében.

Szeretnék egyesben visszakerülni a top százba, de szerintem az első ötven is reális cél – jelentette ki Babos. – A Roland Garroson már főtáblás szeretnék lenni. Idén az egyest fel kell áldoznom a páros érdekében, mert ott vannak nagyobb lehetőségeim. Nem titok, novemberben újra megkerestem Kristina Mladenovicot, de nem tudtunk megegyezni, mert káosz van az ő fejében. Neki egyértelműen az egyes a fontos, olyan terveket sző, hogy be akar kerülni az első tízbe, ami szerintem csak egy illúzió. Ez a szakmai része a dolognak, ettől függetlenül a barátság megmaradt kettőnk között.

Befejezésül az Index kérdésére elárulta, hogy Serena Williamst minden idők legjobb női teniszezőjének tartja, bár az amerikai hölgy már túljutott a csúcson. Napjaink éljátékosai közül pedig szerinte nehéz legyőzni az ausztrál Ashleigh Bartyt, a világranglista vezetőjét – már ha jó napot fog ki.

A minap láttam a Williams nővérekről szóló Richard király című filmet, nagyon tetszett. Sok újat megtudtam a sikert sikerre halmozó testvérpár kezdeti nehézségeiről

– mondta, mintegy jelezve, hogy ezekből a tapasztalatokból ő is sok mindent fel tud használni a csúcsra – remélhetőleg – visszavezető úton.

