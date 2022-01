Novak Djokovics elismerte a hibát, ez áll mindennek a hátterében

Hibázott az ügynöke a vízum kitöltésekor, amikor véletlenül rossz rubrikát ikszelt be. Ez az oka minden olyan problémának, ami akadályozza a beutazást Ausztráliába – reagált közleményében az elmúlt napok fejleményeire Novak Djokovics.

A világelső szerb teniszező közösségi oldalán arról ír, hogy stábja újabb dokumentumokat adott át az ausztrál hatóságoknak a helyzet tisztázásának érdekében, melyet Alex Hawke, az ausztrál bevándorlásügyi miniszter irodája is megerősített.

Novak Djokovics a közleményben kitért arra is, amikor már pozitív PCR-tesztje birtokában adott interjút. A szerb klasszis azt is megemlíti, hogy a pozitív teszt után minden eseményét lemondta, egy olyan interjút kivéve, amit már jóval hamarabb lebeszélt a francia L'Equipe sportlappal, azonban állítása szerint ekkor is ügyelt a távolságtartásra, ráadásul maszkot is viselt, amit csak a fotózás erejéig vett le.

Szeretném hangsúlyozni, hogy határozottan igyekeztem biztosítani mindenki biztonságát és a vizsgálati kötelezettségek betartását

– fogalmaz a közleményben Novak Djokovics.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy az ausztrál kormány törölte Novak Djokovics vízumát, majd a teniszező kitoloncolásáról hozott döntést, így a világelső, 20-szoros Grand Slam-győztes szerb teniszező nem vehet részt az idei Australian Openen Melbourne-ben.

A kilencszeres AO-győztes címvédő korábban azzal a kijelentésével kavart nagy port, hogy bár nincs beoltva a koronavírus ellen, mégis elindul az idei év első Grand Slam-tornáján.

Djokovics helyi idő szerint múlt héten szerda éjjel landolt a melbourne-i Tullamarine repülőtéren, ahol aztán a határőrök megtagadták tőle a belépést, őrizetbe vették, majd egy különszobába vitték, hogy kihallgassák.

A teniszező hazájában, Szerbiában is komoly indulatokat váltott ki, hogy a nemzeti hősként tisztelt Novak Djokovicsot oltatlansága miatt nem engedik elindulni az Australian Openen.

A bíróság később a szerb sztársportoló javára döntött, de a családra hivatkozva mégis letartóztatásától volt hangos a sajtó.

Forrás: Instagram

(Borítókép: Novak Djokovics 2022. január 11-én. Fotó: Scott BARBOUR / TENNIS AUSTRALIA / AFP)