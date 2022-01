Kiutasították Novak Djokovicsot Ausztráliából

Pont került a hússzoros Gland Slam-torna-győztes Novak Djokovics ügyére. Mint azt korábban is írtuk, múlt hét szerdán landolt a melbourne-i repülőtéren, ahol megtagadták tőle a belépést, és őrizetbe vették. Az ügy hatalmas port kavart, ami azzal a bejelentéssel indult, hogy Djokovics nem volt hajlandó elárulni, hogy be van-e oltva koronavírus ellen. A szerb teniszező vízumát vasárnap elutasították, és kitoloncolták az országból – írja a The Guardian.

Az ausztrál miniszterelnök, Scott Morrison úgy fogalmazott: Djokovicsot azért utasították ki Ausztráliából, mert megszegte a határátlépésre vonatkozó szabályokat.

Djokovics vasárnap éjjel szállt fel a Melbourne-ből Dubajba tartó járatra, órákkal azután, hogy a szövetségi bíróság helybenhagyta a miniszter döntését, és elutasították Djokovics vízumát.

A férfi világelső nem tartotta be az Ausztráliába való beutazáshoz szükséges szabályokat, miszerint vagy oltottnak kell lennie, vagy bizonyított orvosi mentességgel kell rendelkeznie. Ez ennyire egyszerű. Ez arról szól, hogy valaki, aki Ausztráliába akart utazni, nem tartotta be a beutazási szabályokat a határnál

– tette hozzá a miniszterelnök.

Az ausztrál egészségügyi miniszter szerint Djokovics orvosi mentessége nem volt érvényes.

A szabályok egyértelműek. Beutazni csak oltottaknak lehet, vagy azoknak, akiknek orvosi mentességük van. Neki nem volt ilyen... A korábbi fertőzöttség pedig nem érvényesíti azt

– mondta Greg Hunt.

A bevándorlásügyi miniszter hivatalos közleményében úgy fogalmazott, a vízum elutasításának legfőbb oka az, hogy Djokovics jelenléte az országban veszélyeztetheti az ausztrál közösséget, mert oltásellenes nézeteket táplálhat.

Az ausztrál törvények szerint a vízum elutasítását követően legközelebb három év múlva kaphat újra vízumot Djokovics. A teniszező vasárnap tett közleményében azt mondta „rettentően csalódott”, de tiszteletben tartja a döntést és együttműködik a hatóságokkal az ország elhagyásakor.

(Borítókép: Novak Djokovics a dubaji repülőtéren sétál, miután az Ausztrál Szövetségi Bíróság visszavonta vízumát, 2022. január 17-én. Fotó: Abdel Hadi Ramahi / Reuters)