Nagy bajba kerülhetnek a sportolók a téli olimpián, ha Kínát szidják

Jogvédő szervezetek gyakorlatilag már a döntés meghozatala óta kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amiért Pekingnek adta a 2022-es téli olimpia rendezési jogát. Úgy vélik, Kína megsérti az ujgur és muszlim kisebbségek személyiségi jogait, erről többször írtunk az Indexen is. Az Egyesült Államok egyenesen népirtásnak titulálja mindezt, Kína természetesen tagad.

Mindezek fényében rajtol februárban a téli olimpia, a Global Athlete Group sportolók érdekképviseletével foglalkozó szervezet pedig fontos dolgokra hívta fel a figyelmet.

– idézi a Reuters Rob Koehlert, a Global Athlete Group igazgatóját.

Kína amerikai nagykövetségének egyik tisztviselője szerdán tartott egy rövid eligazítást, aminek részleteit szintén a Reuters közölte. A kínai diplomata úgy fogalmazott a hírügynökség beszámolója szerint, hogy „bizonyos büntetések várnak azokra a sportolókra, akik tüntetőleg lépnek fel a téli olimpián”. Hozzátette: büntetési tétel lehet az akkreditáció visszavonása is abban az esetben, ha egy sportoló megsérti az olimpiai chartát.

A charta 50. szabálya kimondja, hogy „demonstrációnak, politikai, vallási vagy etnikai jellegű propagandának nincs helye az olimpiai helyszíneken és más, a játékokhoz köthető helyeken”. Ja-kiu Vang, a HRW kutatója a kínai törvények különlegességére hívta fel a figyelmet.

Az Amnesty International nemzetközi jogvédő civil szervezet közleményben figyelmeztetett a kínai veszélyekre.

A szabadsághoz és a véleménynyilvánításhoz való jog erősen sérül Kínában. Ezért is nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletben tartsa a sportolók és sportvezetők szándékát, ha az emberi jogokról akarnak beszélni, beleértve a kínai kormány által szenzitívnek ítélt ügyeket is. A NOB-nak követelnie kell a kínai kormánytól, hogy tartsa be ígéreteit, beleértve az internet szabad használatát és azt, hogy békésen lehessen tüntetni a játékok alatt is. Tanulnunk kell a 2008-es pekingi nyári olimpiából, amikor az emberi jogi kérdések rendezését ígérte Kína, de azóta sem történt érdemi változás. A téli olimpia nem lehet egy újabb esemény, amivel Kína megpróbálja tisztára mosni magát, a nemzetközi közösség pedig nem lehet cinkosa a helyi propagandának