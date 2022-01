Gyászol a magyar sport – Nyugodj békében, Szilas!

Csollány Szilveszter Sydney-ben, 2000-ben lett olimpiai bajnok. Ausztráliában Erdei Zsolt bronzérmet szerzett. A korábbi ökölvívó a Facebook-oldalán írta: Szóhoz sem jutok...

Berki Krisztián – aki 2012-ben Londonban diadalmaskodott lólengésben – Facebook-oldalának profil- és borítóképét is megváltoztatta egykori pályatársa tiszteletére.

– fogalmazott Berki Krisztián, a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója a Nemzeti Sportnak.

– nyilatkozta Magyar Zoltán, a hazai szövetség elnöke.

– így Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára.

Gyurta Dániel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja szintén a közösségi oldalán posztolt: Miért??? Nyugodj békében, Szilas!

Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya is gyászol. A Mainz futballistája egy képet tett közzé a Facebook-oldalán.

A Nemzeti Sportnak Vereckei Zoltán, Csollány Szilveszter edzője is nyilatkozott:

Nagyon nehéz bármit is mondani – mit is mondhatnék most, amikor meghalt Szilas... Nagyon bíztam a gyógyulásában, meg sem fordult a fejemben, hogy itt hagy bennünket... Sok-sok közös élmény és emlék fűz össze kettőnket, és nem csak a sport kapcsán, hiszen mi például nyertünk együtt halászléfőző versenyt is. Reménykedtem abban, hogy újra együtt lehetünk, hogy újra főzhetünk együtt, hogy minden jóra fordult. Nincs annál borzalmasabb, mint amikor egy szülő eltemeti a gyermekét, de én is hasonlót érzek, hiszen a sok együtt töltött év magával hozta azt is, hogy gyermekemként tekintettem rá