Debrecenbe kéne menni – százezer dollárért

A külsőségek már bőven méltók a magyar ökölvívósport – tíz olimpiai aranyérem az elmúlt évszázadban – veretes hagyományaihoz: a 66. Bocskai István Emlékverseny sajtótájékoztatóját a Hotel Intercontinentalban tartotta a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, és az asztalnál ott ült a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) elnöke (Umar Kremljov) és főtitkára (Kovács István). Mintha egy magyarországi labdarúgó esemény sajtótájékoztatójára eljött volna Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Fatma Samoura főtitkár...

A rendező MÖSZ-t Bajkai István távollétében Tóth Zsuzsanna főtitkár és Süllős Gyula alelnök képviselte, továbbá a házigazda debreceniek nevében Balázs Ákos alpolgármester és Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, szintén MÖSZ-alelnök.

Nem mondta, de nyugodtan mondhatta volna, hiszen tavaly ilyenkor 2020 decemberi megválasztása után első külföldi útja a Bocskaira vezetett, és természetesen most is örömmel jött a 39 éves sportági elnök.

„Minél több ilyen tornát szeretnénk rendezni – ezzel kezdte beszédét. – Örülök, hogy itt lehetek a híres bajnok szülőföldjén. Kokó eredményei is azt bizonyítják, hogy a fiatalok példát vehetnek róla hazájában és az egész világon. Büszke vagyok arra, hogy Kokó az IBA főtitkára. Hiszek abban, hogy bokszolóknak kell vezetni egy ilyen szervezetet, és Kokó bokszoló volt a javából. [Olimpiai és kétszeres világbajnok az amatőröknél, világbajnok a profiknál.] A szövetségünk gondjairól annyit, hogy megannyi problémát kellett megoldanunk, de még jó néhány megoldása hátra van – ezek közül a legfontosabb, hogy zöld ágra vergődjünk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és visszakerüljön hozzánk az olimpiai boksztorna megszervezése."

Kremljov hangsúlyozta, hogy idén új pénzdíjas versenyeket vezetnek be, és növelni fogják a tornák érmeseinek járó pénzjutalmat.

Jól fognak keresni az érmesek Debrecenben is – jelezte. – Százezer dollárt osztunk szét a tizenkét női és a tizenhárom férfi súlycsoportban. A Bocskai a World Boxing Tour ezüstfokozatú versenye lesz, ezen kívül rendezünk még bronz- és aranyfokozatú tornákat is.

Mondandója végén Kremljov megköszönte a magyar kormány támogatását, amire nyilván szükség is volt, hiszen a régi időkben az Intercontinentalhoz képest „fapados" Hotel Stadion, illetve Aréna volt a Bocskait felvezető sajtóértekezletek házigazdája...

Kovács „Kokó" István, aki egy éve tölti be az AIBA, majd most már új nevén az IBA főtitkári tisztségét, egyszerre bírálta a múltat és méltatta az utóbbi egy évben bekövetkezett változásokat.

Láthattuk ősszel Belgrádban, a világbajnokságon, hogy ez már egy egészen más ökölvívás – mutatott rá az olimpiai bajnok, aki a sajtótájékoztató előtt melegen köszöntötte imádott mesterét, Szántó Imrét, a legendás Öcsi bácsit. – Ha minden úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor visszatér oda a sportág, ahová tartozik. Hiszen én mindig is vallottam, még akkor is, amikor nem oda való emberek vezették a világszövetséget, hogy a boksz a legszebb sport. De most már látjuk az alagút végét. A helyes út első állomása a World Boxing Tour. Én tudom, milyen érzés a Bocskain szerepelni. Debrecen megérdemli ezt a rangos tornát. Újra nézhető, élvezhető, követhető és űzhető sportág lesz az ökölvívás! 2022 tesztév lesz, ha esetleg valami nem válik be az újítások közül, akkor korrigálni fogunk. Aztán 2023-ban jön a világbajnokság, majd az olimpiai kvalifikáció, és 2024-ben olimpiai boksztorna, remélhetőleg már az IBA égisze alatt