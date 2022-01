Gyulay Zsolt már a MOB új elnökeként indul Pekingbe

Egy hónap leforgása alatt másodszor gyűltek össze a Magyar Olimpiai Bizottság tagjai – ezúttal szám szerint ötvenheten – közgyűlést tartani. A december harmincadikai eseményen megvonták a bizalmat a régi elnöktől, Kulcsát Krisztiántól, most pedig, szombaton bizalmat szavaztak a megüresedett pozícióért versenybe induló két jelölt egyikének, Gyulay Zsoltnak.

A kampányidőszak intenzív korteskedéssel telt, a két jelölt – Hajdu Balázs korábbi vitorlázó olimpikon, gyakorló ügyvéd, a nemzetközi Vitorlás Szövetség finn dingi szekciójának elnöke volt a másik – végigjárta a sportszövetségeket, sőt, Gyulay azoknak a szervezeteknek a képviselőivel is találkozott, akik a tagság szűkítése folytán kikerültek a MOB-ból.

Aztán szombaton negyed tizenegykor megkezdődött a közgyűlés. Az 57 jelenlegi tagból 48-an voltak jelen, ami bőven több az ötven százaléknál, tehát határozatképes volt a testület. Kulcsár Krisztián leköszönő elnök bevezetője után levezető elnöknek Dávid Imrét választották meg, és elhangzott, hogy elnöknek MOB-tagsági jogviszonnyal rendelkező személyek pályázhattak, a január 19-i határidőig két pályázat érkezett be, Gyulay Zsolté és dr. Hajdu Balázsé, akik 5-5 percet kaptak arra, hogy ismertessék elképzeléseiket.

Szép szolgálat MOB-elnöknek lenni, előtte feltétlenül önvizsgálatot tartottam

– kezdte Gyulay Zsolt. „Alázat, szorgalom, képesség – ezek azok a tulajdonságok, amelyek elengedhetetlenek, és én úgy gondolom, ezek megvannak bennem. Ez nem pusztán állásinterjú, itt most az olimpiai család vezetése a tét, itt áldozatkész szolgálatra lesz szükség. Az egész életem az olimpiai eszme tiszteletén alapult. Három olimpián öt érmet szereztem kajakozóként 1988 és 1996 között, köztük két aranyat. és 1984-ben is ott lettem volna Los Angelesben, ha nincs a bojkott. Huszonhat éve fejeztem be sportolói pályafutásomat. 1989-ben ott voltam azon a történelmi közgyűlésen, amelyen Schmitt Pált megválasztották az újra független MOB elnökének. 2010-ben pedig Egerszegi Krisztinával mi vezettük vezette a szingapúri első ifjúsági olimpián a magyar csapatot. Megválasztásom esetén növelni akarom a MOB érdekérvényesítési képességét. Nem vagyunk, és nem is leszünk utazási iroda! Célom a rend helyreállítása a magyar olimpiai mozgalomban.”

Hajdu Balázs kétszeres olimpikonként felajánlotta a szakmai tudását, a nemzetközi tapasztalatait és az aktív tenni akarását az olimpiai mozgalom érdekében. Mint mondta, az elmúlt napokban betekintést nyert a szövetségek mindennapi munkájába. A MOB csak akkor lehet sikeres, ha ti sikeresek vagytok – jelentette ki. A MOB-nak a kikezdhetetlen és hiteles szakmaiságot kell képviselnie. Bízik abban, hogy jó példát vesz róluk a magyar társadalom. Fontos, hogy nyújtson hozzáadott értéket a MOB. Legyen példa a rövid pályás gyorskorcsolyázóink bravúrja, akik szinte a semmiből indulva lettek olimpiai bajnokok, és a jelölt azt kívánta, hogy legyenek egészségesek Pekingben is. Végezetül aláhúzta: készen áll a 127 éves haladó közös hajó dagadó vitorlákkal történő kormányzására.

Aztán elkezdődött a titkos szavazás, amely egyértelmű eredményt hozott: Gyulay Zsolt 34, Hajdu Balázs 14 szavazatot kapott, így az 58 éves Gyulay lett a MOB új elnöke. Mandátuma a 2024-es tisztújító közgyűlésig tart 2022. február elsejétől.

Megható pillanat volt, amikor az eredményhirdetés után Gyulay és Hajdu megölelték egymást.

Nemes verseny volt, jót tett a tagságnak, hogy volt kihívóm, felrázta a magyar olimpiai mozgalmat – mondta szűzbeszédében az új elnök. – Köszönöm Kulcsár Krisztiánnak az eddigieket. Hogyan tovább? Kulturált, normális kampány volt, nem bántottuk egymást. Ez egy nagy család, nem lehet úgy vezetni, mint egy multinacionális céget. A gyerekekkel is egyformán kell bánni, három lányom van, pontosan tudom, milyen egy családot egybetartani, ezért a kevésbé jelentős sportágakra is elegendő figyelmet szeretnék fordítani.

A szavazás után megkérdeztük Vékássy Bálint főtitkárt, mi lesz az ő sorsa. Annyit mondott, neki munkaszerződése van a MOB-bal, kedden Gyulay Zsolttal együtt utazik Pekingbe, a téli olimpiára.

Végezetül Gyulay Zsolt nyilatkozott a média néhány képviselőjének, beleértve az Indexet is.

Olyan ez, mintha olimpiát nyert volna?

Nem, mert a médiaérdeklődés most nagyobb! (Nevet.) Te ott voltál Szöulban, láthattad, ott kevesebben voltak. Persze az első olimpiai aranyérmem azért nagyobb szám volt, hiszen akkor született Blanka lányom is, akinek második keresztnévként az Olimpiát adtuk.

Tudott aludni szombatra virradó éjszaka?

Szerencsére jó alvó vagyok, annyira nem izgultam, inkább az elmúlt hetek egyeztetései voltak megterhelőek. Persze ilyenkor ki kell lépnie az embernek a komfortzónájából, és mondtam is Hajdu Balázsnak, hogy milyen jó volt ez a verseny, mi ketten is gazdagodtunk általa, és talán az olimpiai mozgalom is. Kedden este indulok Pekingbe, ha semmi nem jön közbe.

Elnökként vannak világmegváltó tervei?

Nekem olimpiai bajnokként mindig világmegváltó terveim vannak. Mindenképpen neki kell állni az új alapszabály megszövegezésének.

Számított ilyen arányú győzelemre?

Nézze, néhány biztos támogatóm kiesett, mert az utolsó pillanatban elkapta a koronavírust, de igen, számítottam a győzelemre. De le a kalappal Hajdu Balázs előtt, sok szavazatot gyűjtött, büszke lehet rá. És mondtam is neki, a jövőben feltétlenül számítok rá, hiszen számos megszívlelendő gondolat volt az ő programjában is.

Mit ígér az elkövetkező két és fél évre?

A kétszázas szám bűvöletében élek: szeretném, ha lenne 200 kvótánk a párizsi olimpiára, és 230-ig jó lenne elérni a 200 aranyérmet. (Most 183-nál tartunk.)

