A magyar szupertehetség aláírt a City Football Grouphoz tartozó Lommelhez

Vancsa Zalán most már hivatalosan is a belga Lommel SK játékosa. Az MTK Budapest 17 éves szélsője pénteken kiutazott Manchesterbe orvosi vizsgálatra, s miután sikeresen abszolválta a tesztet, szombat délután visszatért Budapestre. Vasárnap pedig három évre szóló szerződést írt alá a belga másodosztályú Lommel csapatához, amely a Manchester Cityt, a Premier League aktuális bajnokát is magába foglaló City Football Grouphoz tartozó belga másodosztályú klubhoz.