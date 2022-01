A spanyol média szuperlatívuszokban ír Rafa Nadalról, minden idők legnagyobb teniszezőjéről, aki vasárnap huszonegyedik Grand Slam-tornáját nyerte meg Melbourne-ben. A Marca szerint „Don Rafael Nadal” a tenisz legendája, az El Mundo pedig úgy fogalmaz, hogy Nadal „olyan nagyság, akihez foghatót Spanyolország sohasem látott, és nem is fog látni soha”.

Az Australian Open döntőjében az orosz Danyiil Medvegyev felett 5 óra 24 perc leforgása alatt 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 arányban győztes Rafa Nadal sporttörténelmet írt a Melbourne Parkban azzal, hogy 21. Grand Slam-torna-győzelmével megelőzte az örökrangsorban az egyaránt 20 elsőséggel rendelkező svájci Roger Federert és a szerb Novak Djokovicsot, és a sportágban már csak három hölgy áll előtte: az ausztrál Margaret Courtnak 24, az amerikai Serena Williamsnek 23, a német Steffi Grafnak (az egyetlennek, aki rendelkezik az olimpiai bajnoki címet is magába foglaló úgynevezett Golden Slammel) 22 GS-diadala van.

Nadal – ahogy a Marca Írja – néhány hete még azt sem tudta, hogy fog-e indulni az Australian Openen, sőt még az is benne volt a pakliban, hogy már nem is tudja folytatni teniszezői pályafutását makacs lábsérülése miatt.

Aztán most meg, 35 éves és 241 napos korában minden idők negyedik legidősebb teniszezője lett Ken Rosewall, Mal Anderson és Roger Federer után, akinek sikerült megnyernie az ausztrál nyílt nemzetközi bajnokságot. Csaknem 17 évvel azok után, hogy 2005-ben a Roland Garros salakján alig húszéves sihederként diadalmaskodott élete első GS-tornáján, a döntőben négy szettben legyőzve az argentin Mariano Puertát.

Amúgy Nadal eddig az egyetlen spanyol, aki salakspecialista létére győzni tudott Melbourne kemény talaján, és mindjárt kétszer is, 2009 után most másodszor.

Nadal egy különleges rangsorban áll a második helyen: első és eddig utolsó GS-diadala között nem egészen 17 év telt el, ennél hosszabb idő csak Serena Williams első (az 1999-es US Open) és utolsó (a 2017-es Australian Open) GS-sikere között pergett le, 17 év és öt hónap. Szóval Nadal elnyűhetetlensége közmondásos.

A Marca közönségszavazást hirdetett olvasói között, hogy ki minden idők legnagyobb sportolója. Nem meglepő módon Nadal került az első helyre a voksok 67 százalékával, Michael Jordan (13 százalék), Michael Phelps (6 százalék), Lionel Messi 5 százalék), Usain Bolt és Muhammad Ali (2-2 százalék) előtt.

Persze van még hová fejlődnie Nadalnak. A megnyert Masters 1000-es tornák számát illetően Djoko (37) még megelőzi a spanyolt (36), míg a listán harmadik Federer 28 elsőséggel rendelkezik. Az ATP-világranglista élén töltött időt tekintve is a szerb az első 357 héttel, Federer a második 310 héttel, itt Nadal csak a hatodik 209 héttel a lista tetején. (Jelenleg is Djokovics az éllovas Medvegyev előtt, Nadal most jött föl az ötödik helyre.)

Abban viszont Nadal megelőzi nagy riválisait, hogy már ötször nyert Spanyolországgal Davis-kupát, van egy egyéni (2008) és egy páros (2016) olimpiai bajnoki címe is.

A spanyol sport nagyjai egymás után borulnak le Nadal lába előtt. Rafa nagy barátja, Pau Gasol, minden idők legkiválóbb spanyol kosárlabdázója így hódolt: „A 21 Grand Slam semmi ahhoz képest, amilyen örökséget hagysz majd ránk! Gratulálok!”

Toni Kroos, a Real Madrid német klasszisa nem szaporította fölöslegesen a szót:

Rafael Nadal. That’s the tweet. — Toni Kroos (@ToniKroos) January 30, 2022

Tudni kell, hogy Nadal mallorcai, azaz katalóniai létére a Real Madridnak szurkol.

Iker Casillas is megnyilvánult, méghozzá keresetlen szavakkal: „Micsoda vadállat ez a Rafael Nadal! Köszönet a legendáért. Te vagy a legnagyobb!”

Que bestialidad @RafaelNadal!! Gracias por tanto leyenda. El mejor 🙌🏼 pic.twitter.com/MCol4dBQdh — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 30, 2022

A Real Madrid klubszinten gratulált a „nagy madridistának” és a klub tiszteletbeli sociójának:

¡Enhorabuena por tu gigantesca victoria en el @AustralianOpen, @RafaelNadal, tu histórico Grand Slam número 21! Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú y socio de honor de nuestro club sea una leyenda del deporte y el tenista más grande de todos los tiempos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 30, 2022

A spanyol királyi ház sem akart kimaradni a gratulálok közül. Íme: „Rafa, kifogytunk a jelzőkből. Nincs akadály annak, aki nem ismer határokat. A legjobb teniszt te játszod a világon.”

Rafa, se nos acaban los calificativos. No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo, lo representas tú.@RafaelNadal #AusOpen #AO2022 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 30, 2022

Az El Mundo sem aprózza el a dicséretet:

„Nadalnak igazából nem is kellett volna indulnia Melbourne-ben. Annyi hónapnyi tétlenség után, romokban lévő lábbal egy jóval fiatalabb, magasabb klasszis ellen, aki ráadásul ereje teljében, kirobban formában érkezett a döntőbe. És mégis…”

Az As nemes egyszerűséggel Ausztrália királyának és a tenisz császárának nevezi Nadalt. Aki öt hónapja még olyan pocsék állapotban volt, hogy csak mankóval tudott közlekedni, egy hónapja átesett a koronavírus-fertőzésen, és itt, Melbourne-ben is hőgutaközeli állapotba került a negyeddöntőjében.

⚠️ Rafa Nadal sale con muletas del hospitalhttps://t.co/O2OfrOZ0dB pic.twitter.com/xcDQySQZZU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 6, 2018

A barcelonai Sport címlapján természetesen Nadal, egyetlen szóval: Heroe!, azaz Hős!

És tényleg az: a sportemberi kitartás és megtörhetetlenség hőse.

(Borítókép: Rafael Nadal 2022. január 31-én. Fotó: Martin KEEP / AFP)