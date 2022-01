Másodszor nyírta ki a spanyolokat a hidegvérű svéd gyilkos

Eddig ha egy svédnek azt mondták, Edberg, azonnal rávágta, hogy Anita, hiszen ki ne emlékezne az Édes élet című Fellini-film szőke bombázójára. De most egy másik bombázó nevétől hangos Skandinávia, aki öt éven belül másodszor nyírta ki a spanyol férfikézilabda-válogatottat hidegvérrel értékesített időn túli büntetőjével: Niclas Ekberg.

Vasárnap este az Európa-bajnokság budapesti döntőjének eseményei egy olyan pillanatba sűrűsödtek össze, amely valójában már nem is volt a Svédország–Spanyolország férfikézilabda-csata része, hiszen a hatvanadik perc után történt egy időn túli hétméteres képében.

Történetünk hőse egy olyan játékos, Niclas Ekberg, akinek nem is kellett volna játszania a fináléban, hiszen sérült volt, és Glenn Solberg, a svéd válogatott norvég nemzetiségű szövetségi kapitánya csak valamiféle hatodik érzék sugallatára írta be a Spanyolország elleni döntő jegyzőkönyvébe. A balkezes Ekberg nem is játszott a mezőnyben, a jobbszélső posztján Valter Chrintz és Daniel Pettersson váltogatta egymást.

Azonban a huszadik percben, miután a máskor biztos kezű ítélet-végrehajtó Hampus Wanne már a második hetesét rontotta el, Solberg beküldte a 33 éves jobbszélsőt. Persze csak a büntető erejéig, és Ekberg nem is hibázott. Mint ahogy később sem, illetve a harmadik hetesébe belekapott Pérez de Vargas, a spanyol kapus, de Ekberg szerencséjére a labda visszapattant hozzá, és az ismétlést már nem rontotta el a svéd.

Így érkezett el az utolsó perc, 26-26-os állással. Tizenkilenc másodperc volt már csak hátra, a spanyol támadásnál a bírók nem fújták be az egyértelmű szabálytalanságot Joan Cañellas ellen, jött a svéd kontra, és 19 másodperccel a lefújás előtt Albin Lagergren fennakadt Cañellas derekán, ezt a hetest most megadták. Időközben a huzavona során lejárt a hatvanadik perc is, időn túli hetes következett.

Ismét az invalidus Ekberg fogta a bal kezébe a labdát, vele szemben de Vargas. Ekberg elsőre beijesztett, majd másodjára magabiztosan a bal felső sarokba bombázta a labdát.

27–26, húsz év után újra Svédország az Európa-bajnok. Ekberg összesen 80 másodpercet töltött a pályán a jegyzőkönyv tanúsága szerint, csak addig, amíg értékesítette mind az öt büntetőjét, illetve a harmadikat úgy, hogy a kapusról kipattanót vágta be. A svéd kapus Andreas Miroslav Palickát, a szlovák bevándorlók már Svédországban született gyermekét választották meg a döntő legjobbjának, amire a 11 hárított lövéssel rá is szolgált, de a másik hős Ekberg, a német Kiel veteránja volt. Aki így ünnepelte hazája diadalát:

Eddig a vasárnap esti történet, a spanyol sajtó azonban nem feledkezik meg arról, hogy Ekberg immár másodszor nyírta ki a spanyol válogatottat öt év leforgása alatt.

2016 tavaszán történt Malmöben, a riói olimpia selejtezőtornáján. Az utolsó összecsapáson a spanyoloknak legalább három góllal kellett volna legyőzniük Svédországot ahhoz, hogy kijussanak Rióba. És az utolsó percben pont a kellő különbséggel, három góllal, 25–22-re vezettek is! Csakhogy az utolsó másodpercekben Gedeón Guardiola faultolta Andreas Nilssont, és a bírók hetest ítéltek, amit öt másodperccel a lefújás előtt végzett el – ki más, mint Niclas Ekberg?!

Ekberg halálos nyugalommal állt a büntetővonalra, bal kezébe vette a labdát, elsőre megint beijesztette de Vargast, majd másodjára ezúttal a jobb sarokba lőtt. A középkezdésre már nem volt idő, a svédek ugyan kikaptak 25–23-ra, de a szlovénokkal együtt ők jutottak ki az olimpiára.

A sorsdöntő hetes 1:36-nál.

Hát így ismételte magát a történelem öt év elteltével.

A balkezes szélső most

(Borítókép: Niclas Ekberg 2022. január 30-án. Fotó: Nikola Krstic / MB Media / Getty Images)