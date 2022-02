Zalánok nagy futása – U19-eseink kitömték a bosnyákokat

Kedden előkészületi mérkőzést játszott Bosznia-Hercegovina ellen Szegeden a magyar U19-es labdarúgó-válogatott, amelyben kezdett a belga Lommel csapatához ötmillió euróért vasárnap leszerződött 17 éves csodagyerek, Vancsa Zalán. És nemcsak játszott, hanem ontotta is a gólokat a mieink által 6–2-re megnyert mérkőzésen.

Az a mintegy tucatnyi néző, aki helyet foglalt a szegedi Szent Gellért Fórum lelátóján, vélhetően a vasárnap a belga másodosztályú Lommel által leigazolt Vancsa Zalán kedvéért fagyoskodott a nulla fok körüli hidegben. És gyorsan kiderült, hogy megéri fagyoskodni, mert a szőke, göndör hajú, nem éppen testépítő testalkatú srác pazar első félidőben részesítette a szurkolókat az amúgy a mieinkhez hasonlóan Európa-bajnoki elitkörös bosnyákok ellen.

Az U19-es válogatottban ezúttal bemutatkozó Vancsa rúgta az első és a harmadik gólunkat parádés labdaátvételt követően, és volt még két remek lövése, amelyek közül a másodikat hatalmas bravúrral hárította a vendégek kapusa. Mellesleg a Zalánok kitettek magukért: a második gólunkat a fradista Gera Zalán, a negyediket a Honvéd Magyar Futball Akadémiájának növendéke, Kerezsi Zalán rúgta – egyik szebb volt, mint a másik.

Tímár Krisztián szövetségi edző válogatottja a március végén, Győrben esedékes Eb-elitkörre készül, ahol a négyes csoportban Izrael, Skócia és Törökország lesz az ellenfele.

Nem könnyű, de nem is megoldhatatlan a feladat: az első helyen kell végezni a nyolcas döntőbe jutáshoz.

Szünet után sem kötötték be a gólzsák száját: nem sokkal fordulás után az eredetileg paksi, de kölcsönben Szegeden futballozó középhátvéd, Debreceni Ákos fejelt a hálóba egy szöglet után. Ezzel már 5–1-re vezettünk, mert az első félidő közepén a bosnyákok is rúgtak egy jókora gólt, azzal szépítettek 2–1-re.

A 67. percben már 6–1-re vezetett Magyarország! Kerezsit felrúgták a 16-oson belül, egy szurkoló bekiáltotta, hogy „Zalán!”, követelve, hogy Vancsának meglegyen a mesterhármasa. A kérés meghallgatásra talált, mert tényleg Zalán végezte el a büntetőt, csakhogy nem Vancsa, hanem Kerezsi, aki kiharcolta a tizenegyest, és magabiztosan a jobb sarokba lőtt.

A 80. percben Tímár lecserélte a kissé elfáradt Vancsát, aki a tucatnyi néző vastapsa közepette vonult le a pályáról.

A 6–2-es végeredményt kapushibából állították be a vendégek.

A találkozó után Tímár Krisztián szövetségi edző elégedetten nyilatkozott:

„Örülök, hogy kitett magáért a csapat az ugyancsak elitkörös Bosznia-Hercegovina ellen. Bebizonyították a fiúk, hogy tudnak futballozni, és az őszi jó teljesítmény nem a véletlen műve volt. Abban is biztos voltam, hogy az U19-es válogatottban most bemutatkozó Vancsa Zalán nem jön zavarba, és ezt bizonyította is remek játékával és két góljával.”

Vancsa Zalán nyilatkozata:

„Cseppet sem voltam lámpalázas, hiszen játszottam már NB I-es meccsen is az MTK-ban, sőt, gólt is rúgtam. A jövőmről annyit, hogy nem azzal akarok bekerülni a hírekbe, hogy melyik csapathoz igazoltam, hanem a játékommal és ha sikerül, a góljaimmal.”

Csütörtökön 11 órakor ismét megmérkőzik a két válogatott, szintén Szegeden, de ezúttal a Szent Gellért Fórum edzőpályáján.

