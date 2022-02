Öt napig alig evett, kórházban töltötte az ünnepeket az egykori magyar válogatott labdarúgó

Március 29-én ünnepli 62. születésnapját Kardos József, az Újpest korábbi magyar válogatott labdarúgója. Az 1986-os világbajnokságot is megjárt egykori sportolóról nemrég kiderült, hogy kórházban töltötte az ünnepeket.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: korábban annyit evett és ivott, amennyi csak jólesett neki. Később viszont úgy döntött, megálljt parancsol evés iránti vágyainak, és öt napig szinte alig fogyasztott valamit.

Aztán egyszer csak térdre rogytam, szó szerint és átvitt értelemben is. Mentő vitt be a klinikára, majd onnan átkerültem a Péterfy Sándor utcai intézménybe. Összesen két és fél hetet töltöttem bent teljes nyugalomban, s közben folyamatosan vizsgáltak. Kiderült például, hogy vérszegény vagyok

– idézte fel a 33-szoros válogatott labdarúgó, akiben még így sem volt keserűség amiatt, mert kórházban kellett töltenie az ünnepeket. A volt sportoló elmondása szerint a nővérek kedvesek voltak vele, de méltatta az őt kezelő kardiológust is.

Most már jól vagyok, s az is kiderült, hogy vérszegénységgel küzdök. Még korábban egy edzésen eltalált egy labda a derekamon, s hatalmas lila folt keletkezett ott. Újpestiként még örülhettem volna is ennek, de épp így derült ki a vizsgálatok során a vérszegénységem