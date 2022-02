Megszólalt Liu Shaolin Sándor a kizárása után

Mint arról beszámoltunk, Liu Shaolin Sándort hétfőn kizárták a rövidpályás gyorskorcsolya 1000 méteres döntőjében a pekingi olimpián. A zsűri kettős szabálytalanságot látott a magyar sportolónál, így visszasorolták a mezőny végére.

A nap, amikor majdnem olimpiai bajnok lettem. Edzettem, mentálisan és fizikailag is szenvedtem az utóbbi négy évben, sőt, mióta 2005-ben elkezdtem korcsolyázni. Sajnálom, hogy nem tudtam elérni az eredményt, amire mindannyian vágytatok. Kemény nap volt, mindent beleadtam, semmit sem csinálnék másképp

– kezdte legfrissebb Instagram-posztját a 26 éves versenyző.

A short track egy gyönyörű sport, amit imádok. Gratulálok Zsen Ce-vej barátomnak. Továbbra is keményebben és okosabban fogok edzeni. Szeretlek titeket, akkor is, ha olimpiai bajnok vagyok, és akkor is, ha nem. Folytatni fogom a harcot, csak szurkolnotok kell értem