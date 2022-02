Volt, hogy kesztyűt sem kellett húzni a kétezer dollárért

A 66. Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny a pénzdíjas World Boxing Tour első ezüst fokozatú állomása, összesen 100 000 dollár pénzdíjjal, vagyis a Silver Belt Series része. Az itt Debrecenben, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban megszerzett pontok beleszámítanak az újjáalakult és nevet változtatott Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) világranglistájába.

Az egyes súlycsoportok győztesei 2000 dollár pénzjutalomban részesülnek, ami egyértelmű jelzés: az orosz energetikai óriás, a Gazprom által szponzorált IBA közelíteni akarja egymáshoz a sportág amatőr és profi változatát.

Ahogy annak idején, jó harminc éve a FIBA, a kosarasok világszövetsége is megtette, elérve az 1992-es barcelonai olimpián az NBA legjobb amerikai kosarasaiból verbuvált Dream Team részvételét.

Bár az idei Bocskai mezőnyére még nem illik a Dream Team elnevezés, hiszen a koronavírus járvány eléggé megrostálta a mezőnyt – 16 országból 61 nő és 67 férfi érkezett a cívis városba –, de azért olyan sportági nagyhatalmak, mint Ukrajna, Fehéroroszország, Brazília vagy éppen Anglia részvétele igazán rangossá emelte a 66. seregszemlét.

A női döntőket pénteken bonyolították le, és a 81 kilós Nagy Tímea személyében lett is egy aranyérmesünk – már-már elhanyagolható apróság, hogy a kisgyermekes anyának még kesztyűt sem kellett húznia ehhez. Tudniillik mérkőzés nélkül jutott a döntőbe a kevés induló miatt, majd péntek délután két órával a meccse előtt tudta meg, hogy lengyel ellenfelének koronavírustesztje pozitív lett, így nem léphet szorítóba. Az egy dolog, hogy így automatikusan megnyerte a Bocskait a magyar hölgy, arról azonban élénk vita bontakozott ki, hogy vajon győztes meccs nélkül megérdemli-e a 2000 dolláros győzelmi díjat. Végül Kovács Kokó István IBA-főtitkár közbelépésére Timit méltónak találták a jutalomra.

Kétségtelen, arról nem ő tehet, hogy nem kellett bunyóznia.

Volt továbbá három ezüstérmesünk is pénteken Varga Beáta, Pálfi Viktória és Hoffmann Réka személyében, közülük a 18 éves Varga keltette a legjobb benyomást.

A vasárnapi férfidöntőkben hat magyar volt érdekelt, de a kickboxos előélettel rendelkező Varga Roland ujjsérülés miatt nem tudott kiállni 60 kilóban.

Kezdésként légsúlyban a korábbi ifjúsági Európa-bajnok debreceni Bernáth Attila dinamikus bunyóval egyhangú pontozásos győzelmet aratott kétszeres angol bajnok ellenfele felett.

Eggyel feljebb a honvédos Virbán Gábor nem bírt brazil riválisával, megosztott pontozással alulmaradt. 57 kilóban a szintén honvédos, mérkőzés nélkül döntőbe jutott Bundovics István döntőzött, ifjabb Balzsay Károly tanítványa simán kikapott a fehérorosztól.

A következő magyar finalista 71 kilóban Kozák László volt, Erdei Zsolt védence a Madárfészekből – no, nem a pekingi olimpiai stadionból... Madár egyébként gyönyörűen lefogyott, közel volt a versenysúlyához, kár, hogy ezúttal már nem ő bokszolt. Kár, mert szegény Kozák az ukrán Zaharijev személyében kifogta az egész mezőny alighanem legképzettebb bunyósát, akinek élmény volt nézni a mozgását. Mondjuk, a mindössze 19 éves Zaharijev az első a sportág történetében, aki ugyanabban az évben, tavaly ifjúsági és felnőtt világbajnok is tudott lenni. Senkit sem lepett meg az ukrán egyhangú pontozásos győzelme.

75 kilóban sem termett babér a mi bokszolónknak, a mérkőzés nélkül döntőbe jutott Hegyi Barnabásnak. A fanyűvő fizikumú brazil Pereira az első menetben kétszer is megrendítette Füzesy Zoltán tanítványát, és a bíró kihirdette a dél-amerikai fiú döntő fölényét. Ezzel a magyarok be is fejezték szereplésüket, a férfiaknál egy arany- és öt ezüstérem, a nőknél egy arany és három ezüst a mérleg, a bronzokat inkább nem említjük, mert jobbára nem is kellett győzni vagy mérkőzni hozzá.

Férfidöntők

51 kg: Bernáth Attila–Hamza Mehmood (angol) 5–0

54 kg: Virbán Gábor–Ronald Ribeiro (brazil) 1–4

57 kg: Bundovics István–Makszim Pankou (belarusz) 0–5

60 kg: Veres Roland–Viliam Tanko (szlovák): Tankó győz mérkőzés nélkül, Veres megsérült

63,5 kg: Olekszandr Melenyuk (ukrán)–Romeo Costa (walesi) 4–1

71 kg: Kozák László–Jurij Zaharijev (ukrán) 0–5

75 kg: Hegyi Barnabás–Wanderley Pereira (brazil) 1. m. döntő fölény

80 kg: Bogdan Tolmacsov (ukrán)–Isaias Filho (brazil) mérkőzés nélkül, Tolmacsov megsérült

86 kg: Keno Machado (brazil)–Andrij Iszakov (ukrán) 3–2

92 kg: Arkagyij Karcan (ukrán)–Jevgenyij Pavlovszkij (ukrán) 5–0

+92 kg: Abner Junior (brazil)–Ahmed Hagag (osztrák) 4–1

A legeredményesebb nemzet az öt férfisúlycsoportban győztes Brazília lett.

