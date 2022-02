Szerelem repítette az olimpiai dobogó csúcsára Liu Shaoangot

Korábban többször is felröppent a hír, hogy a fiatalok már évek óta egy párt alkotnak, azonban nyilvánosan sosem vállalták a kapcsolatot. Pedig a rúdtánccal edzőként is foglalkozó lányt és a gyorskorcsolyázót két éve már lencsevégre is kapták, ám azóta sem nyilatkoztak a magánéletükről.

Mint arról az Index is beszámolt, a 23 éves sportoló a rövidpályás gyorskorcsolyázók mezőnyében az 500 méteres távon aranyérmet szerzett a jelenleg is zajló pekingi téli olimpián, ezzel az első olyan magyar sportoló lett, aki egyéniben felállhatott a dobogó legfelső fokára a játékok történetében.

A komoly felkészülés és kitartó munka mellett szerelme is nagyban hozzájárulhatott sikeréhez, pedig nem indult egyszerűen Shaoang olimpiája: a sportoló a játékok előtt ismét elkapta a koronavírust, ami miatt sokáig a szereplése is kérdéses volt, azonban végül ha késve is, de a társak után utazhatott.

Az idegőrlő napokban és hetekben barátnője volt az, aki tartotta az ifjabbik Liuban, Liu Shaolin Sándor öccsében a lelket. Erre hatalmas szüksége is volt, ugyanis a betegség és a felkészülés miatt hónapok óta nem találkozhatott családjával az immáron kétszeres olimpiai bajnok.

Teljesen más lett így a felkészülés hajrája, más volt itthon edzeni azokkal, akik nem jutottak ki az olimpiára. Furcsa volt az is, hogy egy nappal a versenyek előtt érkeztem meg a helyszínre

– nyilatkozta korábban Shaoang, aki aranyérme mellett két bronzérmet is szerzett Pekingben.

Láthatóan a fiatal sportoló mellett családja is oda van a párjáért: a lány és Shaoang édesanyja közösen szorította végig a finálét, melyről Makoviny Tiffany 24 óráig elérhető Instagram-történetében egy képet is megosztott, a korcsolyázó nagypapája pedig szintén csak jót tudott mondani a szinte már családtagnak számító rúdtáncosról.

Ismerem én is Tiffanyt, nagyon kedves lány

– nyilatkozta a Bors megkeresésére a büszke nagypapa, Szabó Sándor.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-delegáció tagjai pénteken érkeznek haza Pekingből, így a szerelmesek hosszú idő után, napokon belül újra együtt lehetnek majd.

(Borítókép: Az aranyérmes Liu Shaoang a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének eredményhirdetésén az olimpiai parkban a pekingi téli olimpián 2022. február 14-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)