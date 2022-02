Peruban tisztítja meg a lelkét Liu Shaoang

Liu Shaoang az Indexnek adott interjújában elmondta, 16 éves korában megfogadta magának, nem szeretné úgy abbahagyni szeretett sportágát, hogy nem írta bele magát a történelemkönyvbe. Ez sikerült neki, hiszen az első téli olimpiája után idén is érmet szerzett. Pekingben az összes versenyszámában pontot szerzett, 500 méter után arany, 1000 méter végén és vegyes váltót követően pedig bronzérem került a nyakába, ezzel kétszeres olimpiai bajnok lett rövidpályás gyorskorcsolyában, miközben világ- és Európa-bajnok is. Peking bajnoka elárulta, miért tartotta szerencsésnek éppen az olimpia előtt újra elkapni a koronavírust, mik a távlati tervei, valamint azt is elmondta Ádó, milyen volt megélni kínai-magyar kettős származásúként a félig hazai olimpiát.