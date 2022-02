„Ülök a szobában és imádkozom, hogy ne a fejünkre essenek a bombák”

Paulo Fonseca, az AS Roma és a Sahtar Doneck korábbi vezetőedzője megdöbbentő beszámolót osztott meg a portugál sportmédiával, miután Kijevben ragadt a csütörtök hajnalban kirobbant háború miatt.

A 48 éves menedzsernek éppen a mai reggelre volt kiírva a repülőjárata, amivel elhagyta volna a háború sújtotta ukrán fővárost, azonban erre már nem kerülhetett sor, mivel éjszaka Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára Oroszország megtámadta Ukrajnát. A jelenleg csapat nélküli szakember ukrán feleségével tartózkodik Kijevben, ahol elmondása szerint minden pillanatban halálfélelme van és nem tud szabadulni a szállodai szobájából.

Hajnal 5-kor egészen pontosan öt robbanás hangjára ébredtem. Ekkor kezdtem el sejteni, hogy kitört a háború. Mára volt kiírva a repülőjáratom, de egyszerűen lehetetlen most innen kijutni. A repülőterek már most használhatatlan állapotban vannak a támadások miatt, a légtereket lezárták

– kezdte Fonseca a beszámolóját a Jornal de Notícias portugál lapnak.

A portugál szakember elmondása szerint teljes káosz uralkodik a fővárosban.

Az egyetlen lehetséges közlekedési forma a szárazföldi közlekedés, azonban az utak teljesen bedugultak, mivel mindenki menekül elsődlegesen a lengyel határhoz közeli Lviv városa felé. Az is problémát jelent, hogy a benzin is elfogyott, így szinte lehetetlen bárhova is eljutni, itt ragadtunk. Őszintén mondom, fogalmam sincs hogyan fogok innen kijutni. Minden pillanatban abban reménykedünk, hogy ne a fejünkre essen a következő orosz bomba