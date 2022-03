Idén lenne 50 éves a szerény sportlegenda

A kiváló sportoló az 1996-os atlantai olimpián kettesben, négy évre rá Sydney-ben egyéniben szerzett aranyérmet 500 méteren, míg C2 1000-en Atlantában és 2004-ben, Athénban is bronzérmes lett.

A világbajnokságokon összesen 15 alkalommal szerzett aranyérmet, tízszer választották meg a legjobb honi kenusnak.

A legendás Kolo fiatalon került Csepelre, ahová egész életében kötődött, és ahol egy keddi délelőttön az életét veszítette. A 2008-as pekingi olimpiára készültek július 15-én Kozmann Györggyel, kirobbanó formában várta az ötödik ötkarikás viadalát, amikor a tragédia bekövetkezett.

Halálát követően hozták létre a Kolonics György Alapítványt, melynek kuratóriumi elnöke, a maratoni kenuban 17-szeres világbajnok Csabai Edvin nyitotta a beszédek sorát, miután megnézhettünk egy kisfilmet Kolo pályafutásának legnagyobb sikereiről.

Majdnem 14 éve, innen egy kőhajításnyira a Kolonics, Kozmann kenupáros beállt az 500 méterre, ez egy keddi délelőtt volt. 2008-ban a kedd és a csütörtök délelőtt mindig egy kisebb ünnepnapnak számított itt Csepelen, hiszen szenzációs párosunk volt, amely fantasztikusan ment ebben az időszakban, 2006-ban világbajnokok lett 1000-en, 2007-ben 500-on, 2008-ban pedig edzésről edzésre mindig jobb időt teljesített. A vízitelep szellemét áthatotta ez, az az önbizalom, ami a páros szereplését kísérte, átragadt ránk is, és vártuk ezeket a délelőttöket. Ahogy közeledett az olimpia, éreztük, hogy valami nagyon nagy dolog közeledik mindannyiunk életében. 10 óra 20 perckor [Ludasi] Robi elkiáltotta magát, hogy rajt, a páros tökéletes ritmusban haladt. Edzőjük bemondta minden 100 méternél az időt, megtette ezt 400-nál is, az iramváltás tökéletesen sikerült, és olyan időt mentek, amilyet még soha. És a célba érkezés után Kolo meghalt.

– emlékezett vissza Csabai Edvin majd kis szünetet tartott, láthatóan nagyon küszködve a könnyeivel próbálta folytatni a beszédét.

„Különleges élmény a halál, mert nincs még egy esély, nem lehet helyrehozni. Sportolóként mindenhez úgy álltunk hozzá, ha hibázunk, majd dolgozunk és kijavítjuk. Napokig az járt a fejemben, hogy ezt hogy fogjuk kijavítani” – tette hozzá, majd arra tért ki, hogy Kolo története nem ért véget, és hogy továbbra se legyen így, arról mindannyiunknak kell tennünk.

Az alapítvány az elmúlt bő évtizedben igyekezett a sportoló emlékét életben tartani, minden évben fáklyás emlékevezést rendeznek július 15-én, vannak emlékfutások, készült dokumentumfilm az életéről, díjakat hoztak létre az utánpótlásban – hogy csak néhányat említsünk.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok kajakozó elmondta, még mindig nagyon nehéz megemészteni, ami Koloniccsal történt, és hogy a MOB kiemelt feladata a hagyományok ápolása.

Az 1996-ban csepeli díszpolgárrá választott sportoló ebben az évben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét is megkapta, majd négy évvel később középkeresztet is adományoztak neki.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia alapítója is felszólalt az eseményen:

„Idén lesz 14 éve, hogy nincs velünk a sportlegenda, az olimpiai bajnok, Csepel díszpolgára, Kolonics György. Korai halála máig felfoghatatlan tragédia. Egészen fiatalon került a Csepel SC kajak-kenu szakosztályához, amelyhez, illetve utódegyesületéhez élete végéig hű maradt. Itt érte a halál is, de bármennyi év is telik el, a csepeliek szívében mindig különleges helyet foglal el Koló. Ezt jelzi az is, hogy 2017 óta a Kis-Duna parti sétány az ő nevét viseli és szobra is emlékezteti rá az arra járókat.”

A tárlat nyitvatartási időben bárki számára ingyenesen megtekinthető, bővebb információt az esemény oldalán olvashat!

Nyitvatartás:

március 5. szombat 10–17 óráig

március 9. szerda 15–19 óráig

március 16. szerda 15–19 óráig

március 19. szombat 10–17 óráig

március 23. szerda 15–19 óráig

március 26. szombat 10–17 óráig

március 30. szerda 15–19 óráig

április 2. szombat 10–17 óráig

(Borítókép: Kolonics György, az 500 méteres kenu egyes olimpiai bajnoka az aranyérmét mutatja az eredményhirdetés után a XXVII. nyári olimpián, Sydneyben 2000. október 1-jén. Fotó: Illyés Tibor / MTI)