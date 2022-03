Természetesen nem csak a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában születtek igazi klasszikus találkozók, a finálék közül is kiemelkednek mérkőzések, ahol bekövetkezett a legváratlanabb forgatókönyv, megtörtént az, amire senki sem számított. A legemlékezetesebb döntők egyike minden kétség nélkül az 1999-es BL-finálé volt.

Az ezredfordulót megelőzően a Bayern München találkozott a Manchester United csapatával. A bajorok egészen a rendes játékidő végéig vezettek, de amikor már mindenki elkönyvelte, hogy nyertek a németek, a ráadás minutumaiban érkezett a dráma, azaz a 91. és 93. percben két David Beckham-szöglet után fordított a United, és hódította el a trófeát.

Visszakanyarodva a Barcelona legendás fordításának évfordulójára: már a párizsi odavágó is hatalmas szenzációval szolgált, mivel 4–0-ra ütötték ki a katalánokat a Parc des Princes stadionban. A visszavágó előtt csak a legvérmesebb katalán drukkerek reménykedtek a fordításban, de miután a Camp Nouban is betalált a PSG, valószínűleg ők is elvesztették az utolsó reménysugaraikat, már csak azért is, mert a továbbjutáshoz további öt találatra volt szüksége a gránátvörös-kékeknek.

Igen ám, azonban Deniz Aytekin játékvezető több igencsak vitatott ítéletet hozott többnyire a katalánok javára, amihez még társult a párizsiak védelmi figyelmetlensége, így történhetett meg, hogy egyik pillanatról a másikra kaptak két gólt, míg a 94. percben Sergi Roberto találatával kiharcolták a hazaiak a továbbjutást.

A La Remontada, azaz a Visszatérés névre keresztelt mérkőzés volt az első olyan eset a Bajnokok Ligája történetében, hogy egy csapat négygólos hátrány után fordítsa meg a találkozót, és kvalifikáljon a következő körbe. Természetesen azóta sem sikerült hasonló bravúrt bemutatnia egyik csapatnak sem.

Egyébként spanyol földön eddig nem volt sok sikerélménye a PSG játékosainak. Igaz, legutóbb 4–1-es sikert arattak a párizsiak a tavalyi nyolcaddöntő első mérkőzésén Barcelonában, azonban az ezt megelőző hét spanyolországi mérkőzésükön mindössze kettő döntetlenre futotta öt vereség mellett. Ezt a negatív mérleget orvosolhatja az immár Lionel Messivel felálló PSG, mivel szerda este a Real Madridhoz utaznak a párizsi odavágón aratott 1–0-s győzelmük után.

Előfordult már olyan is, hogy a Barcelona volt az elszenvedője egy váratlan fordításnak. Történt ugyanis, hogy a három évvel ezelőtti BL-elődöntő első mérkőzésén könnyed, háromgólos sikert arattak a katalánok a Liverpool felett. Ezzel szinte mindenki lezárta a lényegi, továbbjutást illető illető kérdéseket, a visszavágóra már csak formalitásként tekintett a sportvilág.

Főleg úgy, hogy a liverpooli találkozóra Mohamed Szalah és Roberto Firmino nélkül volt kénytelen kiállni Jürgen Klopp csapata, de ennek ellenére hamar előnybe kerültek Divock Origi góljának köszönhetően. Következett aztán a második félidő, ahol atomjaira hullott a Barcelona,

három perc alatt kaptak két gólt, míg a végső döfést szintén Origi góljával szúrták a katalánokba, beállítva a 4–0-s végeredményt.

Az Anfield közönsége minden bizonnyal csapatuk történelmének egyik legkülönlegesebb győzelmét ünnepelhette azon az estén, főleg úgy, hogy a sorozat madridi fináléjában kérdés nélkül hódították el a Bajnokok Ligája trófeáját. Minden bizonnyal a kedd esti, Internazionale elleni visszavágón nem kell ekkora izgalmakat átélniük a liverpooli drukkereknek, mivel az olaszországi odavágón 2–0-s angol siker született.

Bajnokok Ligája-nyolcaddöntők, visszavágó

Március 8.: Bayern München–Salzburg (első mérkőzés: 1–1), Liverpool–Internazionale (első mérkőzés 2–0)

Március 9.: Real Madrid–Paris Saint-Germain (első mérkőzés 0–1), Manchester City–Sporting Lisszabon (első mérkőzés 4–0)

(Borítókép: Getty Images)