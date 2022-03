Orosz parasportoló érkezett volna hazánkba, de nem jöhetett

Két évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt nem tudták megrendezni a viadalt, tavaly csak magyar játékosok vettek részt a versenyen, idén azonban már külföldiek is érkeznek szép számmal – hangzott el kedden a Magyar Darts Szövetség sajtótájékoztatóján.

Balázs Gábor elnök kiemelte: a kelet-európai régióban Magyarország az egyetlen, amely egy évben négy nemzetközi pontszerző versenyt rendez.

A sajtótájékoztatón szóba került a lakeside-i WDF-világbajnokság is, amelyet januárról áprilisra halasztott el a szövegség, így Ihász Veronikának még várnia kell a bemutatkozásra.

A felkészülésem alakulgat, jómagam munka mellett dartsozom, sokat dolgozom, de mindent megteszek, hogy ez az időszak is sikeres legyen. A világbajnokságra a férjemmel – aki egyben az edzőm is – közösen készülünk. A pandémiának vége, újraindultak a külföldi versenyek, egyre több megmérettetésen tudok részt venni, ez is segíti a felkészülésemet, hiszen éles szituációkban kell kipróbálnom magam, és helytállnom