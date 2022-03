Nemcsak a feleség amerikai, már az edzőtárs is jenki

Két fogáról és a belgrádi fedettpályás vb-ről is le kellett mondania a magyar gátfutónak. Szűcs Valdó vigasza, hogy a világbajnok Holloway edzőtársa lehet a tengerentúlon élő honfitársunk. Már nemcsak a felesége, az edzőtársa is amerikai.

Nagyobb baj is lehetett volna, ha az első európai fedettpályás versenye után Szűcs Valdó nem fékez le azonnal, és Zalaegerszegen nem mutatja meg az egyre jobban fájó combhajlító izmát Horváth Judit természetgyógyásznak. Bevált terapeutája ezúttal is megpróbálta „összedrótozni”, de aztán inkább tüzetes orvosi vizsgálatot javasolt a tavaly az év magyar atlétájának megválasztott gátfutónak.

„Sajnos már öt éve bajlódok a jobb lábammal, a 2017-es fedettpályás Eb előtt be is szakadt a combhajlító izmom, Félő, hogy soha nem lesz már olyan, mint újkorában, de igyekszem nem ezzel foglalkozni. Egy igazán szép és eredményes fedettpályás idényt terveztem magamnak, ezért három és fél hónapon át keményen meg is dolgoztam. Februárban aztán a derekamtól az ülőgumómon át egészen a térdemig kisugárzó fájdalom vett elő, olykor még fekve, az éjszaka kellős közepén is az volt az érzésem, hogy mélyen az izmaiban egy rost bármikor elpattanó gitárhúrként feszül. A MR-vizsgálat után az orvosok elkezdték keresni a gyulladást okozó gócot, így derült ki, hogy ciszták keletkeztek a szájüregben, amiért két fogamat is menthetetlenül ki kellett húzni. Az egyiket a jobb, a másikat a baloldalon. Megszenvedtem a műtéttel, de dr. Iván Gyulának, a zalaegerszegi fogorvosomnak sem volt könnyű dolga, mert az egyik fogam nehezen „adta meg magát” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak az olimpiai 13. helyezett Szűcs Valdó, akinek a Debreceni SI az új klubja, de az év nagyrészét az amerikai felesége társaságában a tengerentúlon tölti, felkészítéséről pedig amolyan „távmunkában” az Indiába költözött James Hillier gondoskodik.

Az óceánt elképesztően sokszor átrepülő 26 esztendős gátfutó csak rövid ideig kúrálta magát Zalaegerszegen, hazahúzta a szíve Amerikába, így aki mostanában látni szeretné, az csak a New Yorkhoz közel eső Pleasantville-ben találhat rá.

Egyedül is boldogul

„A fogműtét utáni antibiotikum kúra sokat kivett belőlem, ehhez képest itt Amerikában egyre jobban megy a futás, már egy-egy magasabb domb „bevételére” is bátran vállalkozhatok. A családom nagyon sajnálja, hogy az egész fedettpályás idényem odaveszett, hát még én, aki csúcsjavítást, otthon bajnoki győzelmet, a belgrádi világbajnokságon pedig döntőbe jutást tervezett. Nem először találtam szembe magam hasonlóképpen lelombozó helyzettel, de soha nem estem kétségbe. Ilyenkor kell kéznél lennie mindig egy „B”, sőt még egy „C” tervnek is, nem hátra, hanem csak előre kell tekinteni, és akkor is boldogulni, ha nem áll mellettem az edzőm.”

Valdó a szerencséjének mondhatja, hogy a belgrádi világbajnoksággal csak egy hajóról maradt le, 2022-ben nagyobb kihívások is várnak rá. Előbb a szabadtéri világbajnokság, amikor Eugeneben félig-meddig „hazai” pályán versenyezhet,, nem sokkal később pedig Münchenben, az Európa-bajnokságon.

„Bármi rossz is történt velem, képesnek tartom magamat a vb előtt a 13.32 másodperces nevezési szint teljesítésére, amitől az én eddigi legjobbam mindössze hat századdal marad el. Jókor jó helyen kell lenni, kifogni olyan versenyeket, ahol a hozzám hasonló tudásúak az ellenfeleim, vagy még erősebbek.”

Világsztár lesz az edzőtársa

A lehető legjobb hír Szűcs számára az, hogy áprilistól ismét együtt edzhet a 110 méteres gátfutás dohai világbajnokával, aki egyben a tokiói olimpiai játékok ezüstérmese is, nem mellékesen pedig az az amerikai atléta, aki tavaly februárban megjavította a brit Colin Jackson 27 évig fennálló 7.30 másodperces világcsúcsát a 60 gáton. Ezek a címek és dicsőségek a 24 esztendős Grant Hollowayt tették naggyá, aki 2024-ben Párizsban, de még 2028-ban Los Angelesben is a 110 méteres gátfutás olimpiai döntőjének győztese lehet.

„Már egyeztettem Grant edzőjével, aki úgy gondolja, hogy mindkettőnk számára előnyösek lehetnek a közös edzések, amelyekre viszont április elejéig várnom kell. Velem ellentétben ugyanis Holloway ott lehet a belgrádi világbajnokságon és egy vagy két meghívásos versenyen, gondolom, utána egy hetet pihenni is szeretne, de aztán hajrá előre. Én csak nyerhetek azzal, hogy világ legjobb gátfutójával együtt edzhetek” – mondta befejezésül Szűcs Valdó, akinek a felkészülését csak akkor segítheti Suba László, a debreceni edzője, ha éppen Magyarországon jár, és ugyanazon a pályán veszi a gátakat, ahol klubtársa, a magyar rekorder Kozák Luca is.

(Borítókép: Szűcs Valdó 2021. augusztus 4-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)