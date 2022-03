Nemcsak a pontokért, a háborús menekültekért is kosaraznak

Az utóbbi napok – sőt, most már két hét – szomorú eseményeit természetesen a Rátgéber Kosárlabda Akadémia és az NKA Universitas PEAC csapata is figyelemmel kísérte. A játékosok, a szakmai stábok tagjai, a dolgozók együttéreznek azokkal, akik a háború szörnyűségei miatt most nélkülöznek, illetve el kellett hagyniuk otthonukat, mindenüket hátrahagyva hazánkba menekültek.

Az Akadémia és az NKA Universitas PEAC szeretne hozzájárulni a bajba jutottak helyzetének javításához, ennek érdekében adománygyűjtést szervez a március 12-én, szombaton 18 órakor kezdődő NKA Universitas PEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd NB I. A-csoportos női bajnoki alatt a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Kérik a szurkolókat, a támogatókat, hogy lehetőségeikhez mérten vegyenek részt ebben a jótékony akcióban. Elsősorban a következő adományokat várják: konzerv, bébiétel, pelenka, wc-papír, papírzsebkendő, tusfürdő. Aki pedig nem tud eljönni a mérkőzésre, felajánlását március 12-én reggelig beviheti a Rátgéber Kosárlabda Akadémia (Pécs, Megyeri út 74/1) csarnoképületébe. Az összegyűlt adományok a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitászon keresztül jutnak majd el azokhoz, akiknek most minden segítségre nagy szükségük van.

(Borítókép: NKA Universitas PEAC)