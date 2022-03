A részben kék-sárga Vasas nyerte a női röplabda Magyar Kupa döntőjét

Amikor a keddi sajtótájékoztatón Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda-szövetség főtitkára örömét fejezte ki amiatt, hogy Covid lecsengése és az eltörölt korlátozások miatt végre közönség előtt, ismét az Érd Arénában lehet megrendezni a Magyar Kupa bronzmeccseit és döntőit, nem gondoltam volna, hogy a helyszínen belépés előtt azzal szembesülök majd, hogy tesztelni kell. Márpedig így történt, és miközben vártam a soromra, azon gondolkoztam, hogy az M4 Sport miként fogja megoldani a közvetítést, ha az Érd Arénába delegált kommentátora esetleg pozitív mintát ad.

Szerencsére nem így történt, az viszont mindenesetre érdekes volt, hogy a médiamunkásokat és a lebonyolításban résztvevőket kötelezték erre, de a nézők élvezhették a vírusmentes hangulatot.

Idén erősen kettészakadt a női röplabda Extraliga mezőnye, a felső ház, azaz a Swietelsky-Békéscsaba, a Vasas Óbuda, a Szent Benedek Röplabda Akadémia és a Fatum-Nyíregyháza teljesen más szintet képvisel, mint az alsó. Nem meglepő, hogy ez a négy együttes harcolt szombaton az érmekért, a viharsarkiak a nyírségiekkel, a fővárosiak pedig a balatonfürediekkel.

A bronzmeccsen a két örök rivális találkozott, azaz a BRSE és a Nyíregyháza. Ez a két együttes vívta egy évvel ezelőtt a döntőt, akkor a Fatum sima 3:0-s győzelmet aratott. A bajnoki fináléban is összekerültek, ám akkor a Covid letarolta a csabaiakat, akik végül nem tudták vállalni a játékot. Ezúttal viszont a Békéscsabát a Vasas, a Nyíregyet pedig az SZBRA búcsúztatta az elődöntőben, a fürediek már ezzel is klubtörténeti sikert arattak.

Már a harmadik helyért vívott rangadón is megjelent mintegy 1000 néző, akik csatának voltak szemtanúi. A meccs elképesztő küzdelmet és megannyi fordulatot hozott, alig lehetett nyomon követni, hányszor változik a vezető csapat kiléte. Az első játszma közepét uralta a Nyíregyháza, azonban a BRSE hatalmasat hajrázott és 15:20-ról 25:22-re fordítva megnyerte a szettet. A csabaiak lendülete a második felvonásra is megmaradt, amit tükörsimán hoztak, és a harmadikban is úgy nézett ki, hogy Fatumnak nincs ellenszere. Aztán a címvédő mégis talált és egy őrült sorozattal fordított, majd szépített a szetteket tekintve.

A negyedik játszma is kiélezett csatával kecsegtetett és egészen a végjátékig szoros volt, de a hajrában a Békéscsaba ellépett, és az utolsó meccslabdáját ki is tudta használni, ezzel megszerezte a bronzérmet.

A találkozó előtt és közben egyébként az MRSZ átadott néhány díjat is: a 2021-es év edzője a nyíregyházi Németh Szabolcs lett, aki a 93 éves Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriellától vehette át a róla elnevezett díjat. Az év légiósának a szintén fatumos Nikola Radosovát választották meg, de a békéscsabaiak is gazdagodtak két elismeréssel: Sinka Dalma az év utánpótlás-játékosának, Nagy Attila pedig az év UP-edzőjének járó trófeát kapta meg.

A fináléra szinte teljesen megtelt az Érd Aréna, a balatonfüredi és az óbudai keménymag is megérkezett, ráadásul hangversenyben is felvették a versenyt az előző két táborral.

Az egész eseményen remek hangulat uralkodott, a bronzmeccs belegítésétől kezdve a döntő utolsó labdájának leesééig.

Az aranycsata előtt két kérdés foglalkoztatott. Egyrészt, hogy ki lesz a kupagyőztes. Másrészt, hogy igaznak bizonyultak-e a híresztelések, miszerint a Vasas ukrán ütőjének, Julija Bojkónak megtiltotta az MRSZ, hogy hazája zászlaját a combjára fesse. A 23 éves légiós a háború kirobbanása óta mindkét bajnoki mérkőzésén így lépett pályára, de állítólag a szövetség a héten azt a határozatot hozta, hogy ez politikai állásfoglalás, ami nem megengedett. Nos, Bojko lábáról tényleg hiányzott a festés.

Az orosz invázió kezdete óta szolidaritásból több Vasas-játékos is kék-sárga szalagot visel a hajában a meccseken, ezeket viszont meghagyta az MRSZ. Ezen a ponton fel is adtam a következetesség keresését.

Na de vissza a nagyrészt politikamentes sporteseményre. A friss Közép-európai-liga-győztes, az elmúlt időszakban szenzációs formában játszó Vasas ellentmondást nem tűrően kezdte a döntőt, az amerikai Taylor Bannister szenzációs teljesítményt nyújtott. Aztán a szett második harmadában az SZBRA ki tudott egyenlíteni, de az utolsó szó az óbudaiaké volt. A szünetben arra is fény derült, hogy az év magyar női játékosának a válogatott csapatkapitányát, a Törökországban légióskodó Szakmáry Grétát választották meg. Videóüzenetben köszönte meg a díjat, amit egyébként alig lehetett hallani, mire a Vasas szimpatizánsai a „Hangot rá! Hangot rá!” rigmussal elérték, hogy a rendezők újra levetítsék a klipet. Más kérdés, hogy ebbe már a játékvezetők sípoltak bele, mert jött a folytatás, ahol a fürediek akarata érvényesült, a szurkolóik pedig önkívületben tomboltak, főleg akkor, amikor egyenlített a csapatuk.

A harmadik etapra ismét megváltozott a játék képe, a Vasas a szoros kezdés után stabil előnyt épített ki, amit nem is engedett ki a kezéből. A negyedik játszma eleje minden addiginál szorosabban alakult, látványos és maratoni labdamenetek, valamint fáradtságra utaló hibák váltották egymást.

Aztán a Vasas meg tudott lépni, és hiába kapaszkott az első fináléját játszó SZBRA, a 2020-as győztest ma nem lehetett megverni.

Az óbudai együttes magabiztosan zárta le a negyedik szettet, ezzel megszerezte fennállása 14. Magyar Kupa-győzelmét.

Röplabda MVM Magyar Kupa,

bronzmérkőzés:

Swietelsky-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (22, 14, -19, 23)

döntő:

Vasas Óboda–Szent Benedek Röplabda Akadémia 3:1 (23, -22, 21, 19)

(Borítókép: A Vasas játékosai ünneplik a megszerzett pontot. Fotó:Jani Martin/MRSZ.)