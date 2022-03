Sorozatban harmadszor nyerte a Pénzügyőr a férfi-röplabdakupát

Az egy nappal korábbi, női fináléhoz hasonlóan kezdésre szinte teljesen megtelt az Érd Aréna, ahol a borsodiakat és a fővárosiakat is népes szurkolótábor biztatta. A címvédő Pénzügyőr a mostani idényben mindkét bajnokiját megnyerte a Barcika ellen, odahaza 3–1-re, idegenben 3–2-re diadalmaskodtak Jókay Zoltán tanítványai.

Az első játszma ennek megfelelően alakult, a Pénzügyőr elsősorban támadásban és blokkteljesítményben nőtt riválisa fölé, és bár a Vegyész a szett derekán elkapta a fonalat, és mínusz kettőre visszazárkózott, hibái miatt ennél közelebb nem tudott kerülni riválisához, így hátrányból kellett folytatnia a mérkőzést.

A második felvonásban is jól teljesített a címvédő, a válogatott Magyar Bálint remekül irányított, támadóinak így sokszor csak egy blokkal kellett szembenéznie. A VRCK ezzel szemben több ki nem kényszerített hibával nehezítette saját dolgát, így folyamatosan nőtt a különbség a csapatok között. A hajrára tíz pontnál is nagyobb lett a különbség, a PSE könnyedén duplázta meg összetett előnyét.

A harmadik etapban próbált az utolsó szalmaszálba kapaszkodni a Kazincbarcika, amely ennek a játékrésznek az elején nyújtotta legjobb teljesítményét, így vezetett. A PSE a rendkívül stabil nyitásfogadásából továbbra is változatosan építette fel támadójátékát, de ekkor már a lengyel Ciupa vezette Vegyész méltó ellenfele volt a budapestieknek. A hajrá kétpontos borsodi előnyről kezdődött, de a PSE 18–20-ról, 20–22-ről, majd 22–24-ről is kiegyenlített a sok látványos labdamenetet hozó végjátékban, és végül négy játszmalabda hárítása után az első mérkőzéslabdáját értékesítve ünnepelhetett – igaz, erre háromszor is sort kellett kerítenie, mert a videobírós visszajátszások miatt kétszer is leparancsolták a játékvezetők a berohanó cserejátékosokat a pályáról.

A 90 perces finálé legeredményesebb játékosa a budapestiek feladóátlója, Kovács Zoltán volt 17 ponttal. Az aranyérem mellé ezúttal CEV-kupa-indulás és négymillió forint pénzdíj is jár a győztesnek, míg az ezüstérmes kétmillió forinttal gazdagodik.

A PSE összességében és megszakítás nélkül is harmadszor diadalmaskodott, utóbbinak köszönhetően ezúttal a vándorserleget is megtarthatja. Jókay Zoltán vezetőedző immáron 11-szeres kupagyőztesnek mondhatja magát, korábban a Vasas női csapatával nyolcszor hódította el a trófeát.

MVM férfiröplabda-Magyar Kupa, döntő:

Épkar PSE–GreenPlan-VRCK 3–0 (17, 13, 26)

a 3. helyért:

Fino Kaposvár–Kecskeméti RC 3–1 (23, -18, 19, 23)

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)