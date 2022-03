Aaron Rodgers elveszítette kedvenc elkapóját, erősített a bajnok

Azok után, hogy a Green Bay Packersnél végre-valahára rendeződött Aaron Rodgers helyzete (a legutóbbi két évben MVP-nek választott irányító évi 50 millió dollárért hosszabbított) úgy tűnt, hogy kedvenc elkapója, Davante Adams is marad, ehhez képest robbant az átigazolási bomba: lecsapott rá a Las Vegas Raiders.

A Fosztogatók egy első (1/22.) és egy második (2/53.) körös választási jogot is adtak a 29 éves elkapóért, aki a legutóbbi két évben bekerült az NFL álomcsapatába, nyolcéves pályafutása során pedig eddig 8121 yardot és 73 touchdownt szerzett.

Adams sem jár rosszul, egyrészt Derek Carr-ral már az egyetemen (két év alatt 3030 yard és 38 TD) is remek volt az összhang, másrészt öt évre 141,25 millió dollárért írt alá, ami posztrekordot jelentő éves átlagot eredményez neki.

A Las Vegas-i együttes eltökélt szándéka továbbá hosszabbítani irányítójával, valamint megszerezni a korábban az év védőjének is megválasztott Stephon Gilmore-t is.

Kezd szűkülni a kör a Deshaun Watson kegyeiért folytatott versenyben is, a Cleveland Browns és a Carolina Panthers is kiesett már, így jelenleg az Atlanta Falcons és a New Orleans Saints van még versenyben a houstoni irányítóért, akinek megszerzése minden bizonnyal legalább három első körös választási jogba fog kerülni az új együttesének.

Allen Robinson helyzete is tisztázódott, az elmúlt években a gyenge chicagói irányítók mellett is jól teljesítő elkapó a bajnok Los Angeles Ramshez igazolt, három év alatt 46,5 millió dollárt kereshet.

