A virtuális pályán is elitdivíziós lett Magyarország

Mit érdemes tudni a FIFAe Nations Cupról?

Nagyjából a való életben is ismert Nemzetek Ligájához tudnám hasonlítani, gyakorlatilag ugyanolyan szisztémával épül fel a versenysorozat.

Annyi a különbség, hogy nemcsak Európában, hanem az összes kontinensen létrehozták a különböző divíziókat, így globálisan versenyeznek egymással a csapatok.

Alapvetően ez egyfajta világbajnokság lett volna, amelynek a végén a kvalifikált, legjobb válogatottak egymás ellen mérhetik össze a tudásukat, ám a világ történései - koronavírus, orosz-ukrán konfliktus - átírták az eredeti terveket.

És mi a helyzet a magyar válogatottal?

Mivel messze Európában van a legtöbb csapat, nálunk két konferenciára, azon belül pedig két divízióra osztották a csapatokat. Mi az 1-es konferencia második számú divíziójába kaptunk besorolást, onnan sikerült most feljutnunk az első osztályba. Ez nagyjából legalább akkora siker, mint hogy a labdarúgó-válogatottunk nyáron az A-divízóban szerepelhet majd.

Mi alapján kerülhet be valaki az esport válogatottba?

Idén nem volt lehetőség előselejtező tornát tartani a magyar versenyzők számára, ezért a FIFA Global Series Ranking alapján, a ranglista legjobb két játékosa képviselhette Magyarországot, ezek voltunk mi ketten Borkai Ádámmal.

Mennyire lehet esélyekről beszélni a virtuális futballban? Itt is megvannak a kiemelkedő nemzetek?

Az elmúlt évekből kiindulva azt látni, hogy ahol az esport társadalmilag is elfogadott és rendszeresen szerveznek hivatalos versenyeket, ott eredményesebbek a játékosok. Illetve ahogyan az életben, úgy a virtuális futballban is igaz, hogy egy 100 milliós országból könnyebb tehetségeket meríteni, mint mondjuk egy 10 milliósból...

A nagy futballnemzetek egyébként FIFÁ-ban is erősek, Anglia, Argentína, Brazília, Hollandia, vagy éppen Németország.

Kevés olyan csapat van, ahol a valós eredményekhez képest az online focipályán kiemelkedő teljesítményre képesek a versenyzők, jelenleg talán Románia és Luxemburg az üdítő kivétel.

Mi volt az elvárás a csoportkörben, ahol Hollandia, Luxemburg, Málta, Írország, Norvégia és Csehország volt az ellenfél?

Az ukránokkal is játszottunk volna, ám sajnos a háború miatt ők végül nem vállalták az indulást. Az erőviszonyokat tekintve Hollandia kiemelkedett a mezőnyből, számunkra a csoport 3-4. helye lett volna a realitás. Csakhogy rögtön az első párharcban óriási meglepetésre mindkét meccsen legyőztük a hollandokat - oda-visszavágós rendszerben, két mérkőzést vívnak egymással a csapatok, a szerk. -, az a hat pont pedig olyan lökést adott a későbbi találkozóinkra, akkora erőt merítettünk belőle, hogy megágyaztunk vele a későbbi sikereknek. Végül egy ponttal Hollandia mögött a második helyen zártunk és jutottunk fel.

Mennyivel igényel más játékstílust, vagy képességeket az, hogy nem egyéni, hanem 2 a 2 elleni rendszerben zajlanak a küzdelmek?

Idén vezették be ezt a szisztémát a kompetitív versenyeken, azzal a céllal, hogy feldobják, színesítsék a küzdelmeket.

Nem mondom, hogy egyszerű volt alkalmazkodni ehhez, több éves rutint és folyamatot kellett átkonvertálnom, hiszen megszoktam az 1v1-es felállást, most viszont 27 évesen meg kellett tanulnom mással együtt játszani.

De az eredményeink szerencsére azt mutatják, hogy jól sikerült.

A feljutásuk is azt bizonyítja, hogy megvolt a kémia Borkai Ádám és ön között.

Nem volt alá-fölé rendeltség közöttünk, de azt a stratégiát választottuk, hogy én töltöm majd be a vezetőszerepet. Ez azt jelenti, hogy én állítottam a taktikát, én irányítottam a kapust és én végeztem el a pontrúgásokat. De természetesen minden tanácsot meghallgattam és elfogadtam Boresztől és mivel korábban még soha nem jutott fel magyar csapat az első divízóba, kijelenthetjük, hogy valóban megvolt közöttünk az összhang.

A Magyar Labdarúgó Szövetségtől milyen segítséget kaptak?

Az MLSZ is egyre inkább érdeklődik az esport iránt, Puskás Ferenc ikon kártyája a tavalyi évtől már szerepel a játékban, a FIFA 22-be pedig a válogatott hivatalos meze és címere is bekerült. Minket is támogatnak, mi is kaptunk mezeket, volt egy hivatalos fotózásunk a Puskás Arénában, úgyhogy figyelemmel kísérték a szereplésünket és a szövetség égisze alatt indulhattunk. Lovász Tamás, a DVSC esport szakmai vezetője a kapcsolattartónk az MLSZ-szel, sok mindenben segített nekünk.

Egyébként töretlen a FIFA népszerűsége a játékosok körében?

Mivel mi is futballnemzet vagyunk és az emberek szeretnek játszani, így Magyarországon is évről évre növekszik a játékosbázis. Egyre több a verseny, egyre több az érdeklődő, ez a tendencia pedig remélhetőleg a jövőben is folytatódik majd.

Szoboszlai Dominik gratulált a sikerhez? Elvégre az ő esport csapatát erősít.

Igen, bár szezon közben ő nyilván a futballra koncentrál. De azért követi az eseményeket, még ha a mindennapi munkában természetesen nem is tud részt venni. Látta az eredményeinket, örült a sikerünknek.

Ha már a válogatott szóba került: mit várhatunk a magyar csapatoktól a Nemzetek Ligája elit dívízójában?

Azt hiszem mi is és Marco Rossi együttese is hasonló célokért fogunk küzdeni:

a tapasztalatszerzés lesz a legfontosabb, valamint az, hogy bebizonyítsuk, nem véletlenül kerültünk a legmagasabb szintre.

Ha sikerülne ott ragadni, az legalább akkora bravúr lenne, mint maga a feljutás!

(Borítókép: MLSZ)