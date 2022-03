Megsérült a meccsen, a kórházban sem tudták megmenteni a 20 éves sportoló életét

Még március 9-én játszott bajnoki mérkőzést Maddy Lawrence, a University of the West of England rögbijátékosa a Bristoli Egyetem ellen, amikor a 20 éves sportoló megsérült az egyik támadás vezetésekor.

A szélső poszton játszó sportolót ezután kórházba szállították, ahol végül március 25-én elhunyt. Egyik csapattársa így emlékezett rá:

Őszintén szólva ő volt a legkedvesebb ember, akivel valaha találkoztam. Mindig olyan pezsgő volt, és mindig mosoly volt az arcán. Furcsa kimondani, de a szoba valóban kivilágosodott, amikor Maddy ott volt.

A csapat tagjait valósággal sokkolta, ami a csapattársukkal történt. Maddy Lawrence szülei ráadásul folyamatosan tájékoztatták őket, mi történik a lányukkal. Elmondásuk szerint a fiatal lány élete megváltozott, mióta rögbizett.

A University of the West of England a játékos tiszteletére visszavonultatta a lány utolsó mérkőzésén viselt 11-es számú mezt – írja a Bors.

